Alicante inicia los trámites para dotar a Gran Vía Sur de una zona verde deportiva El proyecto se desarrollará en una parcela municipal de más de 2.500 metros cuadrados

Pau Sellés Alicante Sábado, 6 de diciembre 2025, 13:05

La zona de Gran Vía Sur de Alicante contará con una zona verde deportiva, que se ubicará en una parcela municipal de 2.500 metros cuadrados. El consistorio ya ha iniciado los trámites para la redacción del proyecto, que estará ubicado en el solar que hay en la calle Nadadora Carmen Soto esquina con la calle Francisco Muñoz Llorens.

Así lo ha trasladado a vecinos de la zona la concejala de Infraestructuras, Cristina García, que asistió junto con representantes del grupo municipal Vox a una reunión vecinal junto al solar objeto de la actuación, en la calle Nadadora Carmen Soto esquina con la calle Francisco Muñoz Llorens.

Las previsiones del Ayuntamiento contemplan que el nuevo parque sea una realidad el año que viene

García ha explicado que «la idea es convertir este solar en una zona verde ajardinada donde puedan reunirse niños y mayores, que refuerce los vínculos intergeneracionales y la vida en el barrio a través de la práctica de juegos deportivos ya que se instalarán elementos pensando en todas las edades». «Será un área abierta y accesible con el objetivo de que se convierta en punto de encuentro para todos los vecinos», ha señalado la edil.

Acuerdo con Vox

Por su parte, la portavoz del grupo municipal Vox, Carmen Robledillo, ha afirmado que «por fin se están dando pasos adelante en lo que respecta a las peticiones de los vecinos de Gran Vía Sur en cuanto a la instalación de una zona verde y deportiva en una parcela municipal sin uso».

«Desde Vox estamos exigiendo que se dé cumplimiento a los acuerdos pendientes para sentarnos a negociar las cuentas del 2026 y son asuntos para mejora de los barrios alicantinos, muchos de ellos abandonados sin inversiones desde hace años», ha añadido.

El proyecto que impulsa el equipo de gobierno en acuerdo con Vox es una demanda vecinal que también se aprobó a través de una declaración institucional en el Pleno del Ayuntamiento. Las previsiones son que ahora se inicie la redacción del proyecto con el objetivo de que el nuevo parque deportivo pueda ser una realidad el año que viene.