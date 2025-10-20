Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Honda CMX1100 Rebel 2026 honda press

Honda lanza nuevas combinaciones de color para la gama CMX1100 Rebel

V. D.

Lunes, 20 de octubre 2025, 16:30

Comenta

Como parte de la renovación global de modelos para el año 2026, Honda ha anunciado nuevas opciones de color para su CMX1100 Rebel, una de las motocicletas custom más vendidas en Europa. Actualmente, la familia CMX (en sus versiones de 500 y 1100 cc) ocupa dos de las tres primeras posiciones de ventas en el segmento custom europeo, con una cuota de mercado combinada del 17%.

Las CMX1100 Rebel, incorporada a la gama Honda como modelos 2021, recibió una importante actualización en el modelo 2025, con mejoras en el rendimiento del motor, el confort, la ergonomía de conducción y la tecnología.

La gama se amplió además con la llegada de la CMX1100SE Rebel, una edición especial de fábrica lista para rodar, con un marcado carácter urbano gracias a la incorporación de retrovisores en los extremos del manillar, un pequeño carenado frontal a juego con el color de la moto, fuelles de horquilla específicos y un guardabarros delantero corto de estilo deportivo, todo ello procedente del catálogo de Accesorios Originales Honda.

Las dos versiones mantienen el motor bicilíndrico en paralelo de 1.084 cc, y la versión CMX1100SE Rebel cuenta con la transmisión de doble embrague (DCT) de Honda. El equipamiento de serie incluye acelerador electrónico (Throttle By Wire), modos de conducción seleccionables, pantalla TFT a color de 5 pulgadas con conectividad para smartphone, control de par seleccionable Honda (HSTC), control de crucero y mucho más.

Honda ha renovado la gama cromática para el modelo 2026. Así, las nuevas combinaciones de color son:

CMX1100 Rebel 2026

- NUEVO Mat Beta Silver Metallic

- Mat Ballistic Black Metallic

CMX1100SE Rebel DCT 2026

- NUEVO Pearl Deep Mud Gray

- Mat Ballistic Black Metallic

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil encuentra en el pantano de Tibi el cadáver del alicantino desaparecido el viernes
  2. 2 Detienen en Alicante a una mujer por fingir ser médico estético y causar lesiones a una paciente tras un tratamiento con ácido hialurónico
  3. 3 Fallece un bañista ahogado en una playa de Guardamar
  4. 4 Interior reconoce que un policía se extralimitó al causar la muerte de un joven reducido en Elche
  5. 5 La playa de Alicante que desaparece para sobrevivir: el baile de arenas de la Albufereta
  6. 6 Las cinco noticias más destacadas de este domingo 19 de octubre en Alicante
  7. 7 Alicante elige la mejor coca de mollitas en un día para la historia: un récord de 108 metros
  8. 8 La red de narcos del puerto de Valencia intentó blanquear dinero en Altea Hills: 900.000 euros en B por una villa
  9. 9 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  10. 10 Alicante une cine y gastronomía en una semana llena de sabor, maridajes y proyecciones al aire libre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Honda lanza nuevas combinaciones de color para la gama CMX1100 Rebel

Honda lanza nuevas combinaciones de color para la gama CMX1100 Rebel