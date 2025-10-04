¿Adiós a la ansiedad por la autonomía? El 91% cree que España está lista para viajar en coche eléctrico

Patxi Fernández Sábado, 4 de octubre 2025, 10:57 Comenta Compartir

La imagen del coche eléctrico como un vehículo limitado a los trayectos urbanos y de corta distancia está cambiando radicalmente en España. Según la primera oleada de resultados de una encuesta de Zunder, el perfil del conductor de vehículo eléctrico es mucho más activo de lo que se podría pensar.

El estudio, realizado entre julio y septiembre a 1.300 usuarios en todo el país, revela que casi la mitad de estos conductores (47%) recorre anualmente más de 20.000 kilómetros. Este intenso uso se complementa con la estadística de trayectos de larga distancia, ya que más de un tercio de los encuestados realiza más de siete viajes largos cada año.

El perfil demográfico que emerge es el de un hombre de entre 35 y 54 años, que reside mayoritariamente en una gran ciudad, con Madrid y Barcelona concentrando el 40% del total, y que opta principalmente por un vehículo ligero o un SUV.

Desde el operador de carga Zunder han presentado presenta los resultados de la II Encuesta anual de movilidad eléctrica en España, realizada a más de 1.300 usuarios de esta tecnología. La conclusión es clara: el vehículo eléctrico es una realidad que cada vez disfrutan más usuarios, con una red de infraestructuras que dan respuesta a las demandas de los conductores.

Según la encuesta, prácticamente el total de los usuarios recomendaría un vehículo eléctrico a familiares y amigos, y el 95% asegura que no volvería a un coche de combustión. El 91% considera que España ya está preparada para viajar en eléctrico, lo que refuerza la confianza en esta tecnología y en la infraestructura existente.

Los resultados llegan en un contexto de crecimiento récord del mercado. En agosto de 2025, las matriculaciones de vehículos electrificados, que incluyen 100% eléctricos e híbridos enchufables, aumentaron un 144,2% y superaron las 16.630 unidades según AEDIVE y GANVAM. En el acumulado del año, las matriculaciones alcanzan ya 156.196 unidades, lo que supone un 92% más que en el mismo periodo de 2024.

Perfil del usuario de vehículo eléctrico en España

La encuesta dibuja el retrato del conductor de coche eléctrico en nuestro país, mayoritariamente hombres, de entre 35 y 54 años, propietario de un vehículo ligero (53%) o un SUV (43%), y que un 70% de los casos han disfrutado de ayudas a la compra.

El 65% lleva menos de dos años como conductor de vehículo eléctrico. En cuanto a la distribución geográfica, Madrid y Barcelona reúnen el 40% de los usuarios, seguidas de otras grandes ciudades como Valencia, Bilbao, Alicante, Sevilla, A Coruña o San Sebastián, lo que confirma la mayor presencia en grandes núcleos urbanos y corredores estratégicos.

El uso que los conductores hacen del vehículo eléctrico desmonta el mito de que se trata de una opción solo urbana. El 93% recorre más de 10.000 km al año y casi la mitad supera los 20.000 km. En su día a día, un tercio de los conductores realiza entre 50 y 150 km diarios, y más del 40% afirma hacer al menos siete trayectos de más de 250 km al año. Estos datos subrayan la importancia de una infraestructura sólida en los principales corredores. Además, al preguntar por las cargas fuera del domicilio, un 70% de los usuarios prefiere utilizar cargadores de más de 50 kW, y un 37% de los encuestados opta por estaciones con más de 150 kW de potencia.

Zunder ha acompañado esta evolución y se ha consolidado como mucho más que un operador de carga. La empresa palentina se ha convertido en una referencia tecnológica que desarrolla soluciones digitales para simplificar la experiencia de carga. Su plataforma de gestión, otro de los productos y servicios pensados en la movilidad eléctrica, permite monitorizar, planificar y optimizar cada sesión, mientras que la eZCard, su tarjeta RFID de carga, ofrece acceso inmediato a toda la red propia y a más de 850.000 puntos asociados mediante acuerdos de roaming.

Para Daniel Pérez, CEO y cofundador de Zunder: «La movilidad eléctrica ya es una realidad, y no hay ningún problema para movernos con nuestro vehículo eléctrico. Solo con las más de 200 estaciones ultrarrápidas de Zunder, y nuestros más de 1.300 puntos de carga, cubrimos el 82% de las principales vías de España, con infraestructuras modernas, tecnológicamente avanzadas y con todas las facilidades de pago para mejorar la experiencia al usuario. Y también lo es para el transporte pesado, que poco a poco va confiando en esta tecnología. Desde Zunder no solo contribuimos a mejorar el despliegue de puntos de carga, también ayudamos a impulsar la mejora del medio ambiente gracias a nuestras marquesinas fotovoltaicas y a nuestras baterías de almacenamiento, ofreciendo energía limpia a una movilidad más eficiente y sostenible».

En paralelo, Zunder acompaña el crecimiento del mercado con una red ultrarrápida que cubre ya el 82% de las principales vías de España y que cuenta con estaciones de carga cada 200 km de media. Esta infraestructura está diseñada para responder al uso real de los conductores, que demandan fiabilidad, potencia y disponibilidad en viajes largos. El 81% de los usuarios asegura que nunca ha esperado más de 15 minutos para cargar, lo que permite planificar viajes con confianza y sin barreras. Respecto al despliegue de la red de infraestructuras, uno de los frenos que más se suelen escuchar a la hora de hablar de movilidad eléctrica, el 91% de los conductores de vehículo eléctrico reconocen que España sí está preparada para viajar sin problemas.