Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Feijóo anuncia que Mazón también dejará de presidir el PPCV
El G6 es la apuesta de la marca por los SUV eléctricos FP

Xpeng prevé un cierre flojo de 2025

Juan Roig Valor

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:00

Comenta

XPeng, fabricante chino de vehículos eléctricos, prevé que sus ingresos del cuarto trimestre se situarán entre 21.500 y 23.000 millones de yuanes (3.03-3.25 mil millones de dólares), por debajo del consenso de los analistas, que estimaba 26.000 millones de yuanes, según datos de LSEG.

La advertencia se produce en medio de una prolongada guerra de precios y una competencia creciente en el mayor mercado automovilístico del mundo, factores que podrían frenar el crecimiento de la compañía. Las acciones de XPeng en Estados Unidos, que se han más que duplicado en 2025, cayeron casi un 3% en la preapertura.

Esta perspectiva más cauta llega a pesar de que XPeng y su rival NIO registraron entregas récord en octubre, mientras que las ventas de Tesla en China cayeron a mínimos de tres años, lo que evidencia el impacto desigual de la guerra de precios en el sector de vehículos eléctricos chino.

Según la analista Rosalie Chen, de Third Bridge, «desde el lanzamiento del Mona M03 el año pasado, combinado con la reducción de inversión en conducción inteligente, XPeng ha perdido atractivo de marca en modelos por encima de 200.000 yuanes». El Mona M03, desarrollado junto al gigante de transporte compartido DiDi, es central para la estrategia de XPeng en el segmento de vehículos eléctricos más asequibles.

Durante un evento de «AI Day» celebrado este mes, XPeng presentó conceptos futuristas de «coches voladores» y robots humanoides destinados a fábricas y almacenes, proyectos que requieren fuertes inversiones en I+D y podrían presionar la rentabilidad a corto plazo.

En el tercer trimestre, XPeng reportó ingresos de 20.380 millones de yuanes, en línea con las expectativas, impulsados por un aumento del 149,3% interanual en las entregas de vehículos. La compañía proyecta que las entregas crecerán entre un 36,6% y un 44,3% interanual. El resultado neto negativo se redujo a 380,9 millones de yuanes, frente a 1.810 millones en el mismo periodo del año anterior.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Beto Company, nuevo entrenador del Hércules
  2. 2 Lista de municipios de Alicante en alerta amarilla por lluvias
  3. 3 Atacan con pintadas el negocio familiar de la madre de Vito Quiles en Elche tras una polémica mención de Pablo Iglesias
  4. 4 Un intenso aparato eléctrico ilumina la noche en Alicante
  5. 5 Torrecilla: se marcha un entrenador, se queda un herculano
  6. 6 Avisan de nuevos cortes de luz en Alicante justo cuando llega la ola de frío
  7. 7 Una masa de aire polar desplomará las temperaturas en Alicante este fin de semana y puede dejar heladas y nieve en el interior
  8. 8 El futuro de la alta velocidad desde Alicante: viajes más largos por una nueva parada en Madrid
  9. 9 Un gran show de luz y sonido recibirá al Belén Gigante de Alicante
  10. 10 La avenida Constitución de Alicante deslumbrará esta Navidad con un espectacular despliegue de luces y adornos gigantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Xpeng prevé un cierre flojo de 2025

Xpeng prevé un cierre flojo de 2025