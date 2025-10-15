Stellantis invertirá 11.200 millones en EE.UU., la mayor de su historia, para aumentar la producción y esquivar aranceles

El grupo automovilístico Stellantis ha anunciado que invertirá 13.000 millones de dólares (unos 11.185 millones de euros al cambio actual) en los próximos cuatro años en Estados Unidos para reforzar su presencia en el territorio, con lo que podrán esquivar la presión arancelaria de Donald Trump.

En concreto, el conglomerado de varias marcas europeas, aunque en EE.UU. comercializa RAM, Jeep, Dogde, Chrysler, destinará la inversión a aumentar su huella de fabricación nacional en un 50%. Así, prevé el lanzamiento de cinco nuevos productos en este periodo, 19 acciones y más de 5.000 nuevos puestos de trabajo para sus plantas en Illinois, Ohio, Michigan e Indiana.

«Esta inversión en EE.UU., la mayor en la historia de la compañía, impulsará nuestro crecimiento, reforzará nuestra huella de fabricación y traerá más puestos de trabajo estadounidenses a los estados que llamamos hogar», ha señalado el consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa.

El ejecutivo, que sustituyó a Carlos Tavares al frente de la empresa, ha asegurado que en este nuevo periodo están «poniendo al cliente en el centro» de su estrategia. «Acelerar nuestro cambio de rumbo en EE.UU. ha sido una prioridad desde mi primer día. El éxito en América no sólo es bueno para Stellantis en EE.UU. – nos hace más fuertes en todas partes», ha apuntillado.

I+D y refuerzo de cuatro plantas

El plan de inversión de 13.000 millones incluye mejorar la investigación y el desarrollo, y los costes de proveedores para que acompañen la estrategia de la compañía durante los próximos cuatro años. Para ello, realizará acciones concretas en cuatro localizaciones del país: Illinois, Ohio, Michigan y Indiana

En Illinois, Stellantis va a destinar más de 600 millones en su planta de ensamblaje de Belvidere para la produción del Jeep Cherokee y el Jeep Compass. El lanzamiento inicial está previsto para 2027, mientras que en este tiempo esperan crear unos 3.300 puestos de trabajo.

El grupo invertirá cerca de 400 millones de dólares en Ohio, donde trasladará la fabricación de su nuevo truck de tamaño medio desde Illinois a su planta de Toledo, donde también realizará más inversiones en compentes críticos. Además, este modelo se unirá al Jeep Wrangler y al Jeep Gladiator, para el que destinarán inversiones -anunciadas en enero- en tecnologiás adicionales. El lanzamiento está previsto para 2028 y podría crear más de 900 puestos de trabajo, según asegura la compañía en un comunicado.

En Michigan, Stellantis planea fabricar un SUV de gran tamaño con motor de combustión interna y autonomía extendida que se producirá a partir de 2028. La compañía invertirá cerca de 100 millones de dólares para reequipar las instalaciones y espera añadir más de 900 puestos de trabajo en la planta de Warren que actualmente ensambla el Jeep Wagoneer y el Grand Wagoneer.

En tanto, Stellantis apunta a invertir unos 130 millones de dólares para preparar su planta de Detroit Assembly Complex-Jefferson para la producción de la próxima edición del Dodge Durango, cuya producción se podría iniciar en 2029.

En su sede de Kokomo (Indiana), el grupo automovilístico ha anunciado que a partir de 2026 se creará el nuevo motor de 4 cilindros 'GMET4 EVO' con una inyección de capital valorada en 100 millones de dólares.

Así, Stellantis se une a empresas como Honda, que anunció en abril que trasladaba la producción del Civic a EE.UU. tras los aranceles de Trump. Hyundai, por su parte, comunicó en agosto que destinará 26.000 millones de dólares, la mayor inversión de su historia en el país.