Renault-Alpine ficha a Erdem Kizildere como nuevo director general en España

El grupo automovilístico Renault ha anunciado este martes el nombramiento de Erdem Kizildere como nuevo director general de las marcas Renault y Alpine en España a partir del próximo 17 de noviembre de 2025.

El directivo, procedente de la dirección de ventas de mercados internacionales de Seat & Cupra, se incorporará al Leadership Team en España y reportará funcionalmente a Josep María Recasens, presidente director general de Renault Group en España.

Kizildere cuenta con casi 20 años de experiencia en compañías multinacionales de automoción, y tendrá la responsabilidad de liderar las operaciones comerciales de Renault y Alpine «buscando consolidar la posición de liderazgo de Renault en el primer semestre de 2025 y potenciar la expansión de la marca deportiva Alpine», según explican desde la firma.

Ocupaba desde 2022 el cargo de director de ventas de mercados internacionales para Seat & Cupra. Durante su vinculación de 15 años con SEAT y su rol en la expansión global de Cupra, el directivo fue fundamental para batir récords en mercados importantes como México y Turquía. Antes de su etapa en el Grupo Volkswagen, Kizildere desempeñó diversos cargos centrados en operaciones de ventas dentro de la división Lexus Europe en Toyota Motor Europe. Es Ingeniero por la Universidad Técnica de Estambul.

Iván Segal, director global de ventas y operaciones de la marca Renault, destacó el valor de su incorporación declarando que este nombramiento «refleja nuestra ambición de consolidar aún más nuestra posición en España, un mercado estratégico en el que Renault se ha convertido en la marca más vendida durante el primer semestre de 2025. Su experiencia será clave para continuar con esta sólida dinámica, respaldada por una gama de productos renovada, el creciente entusiasmo por nuestra oferta electrificada y un equipo comprometido». Segal también anticipó que esta dinámica continuará con próximos lanzamientos como el Renault 4, la presentación del Nuevo Clio y la revelación del Twingo.

Por su parte, Josep María Recasens, presidente director general de Renault Group en España, confía en la capacidad de liderazgo del nuevo director. «Estoy encantado de dar la bienvenida a Erdem Kizildere a nuestro equipo en España. Con su destacada experiencia en ventas y marketing, y su genuina pasión por las personas, estoy convencido de que sin duda continuará impulsando nuestro crecimiento e inspirándonos a todos para alcanzar nuevas metas. Erdem se incorpora en un momento clave para seguir impulsando la transformación, tras la exitosa implementación del Plan Renaulution», declaró el responsable de la marca.

Kizildere reportará jerárquicamente a Iván Segal y funcionalmente a Recasens, integrándose de manera inmediata en la dirección estratégica de la compañía en España.