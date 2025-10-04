Leapmotor entra en el en el «Club del Millón»

J. Bacorelle Sábado, 4 de octubre 2025, 13:44 Comenta Compartir

La marca china de vehículos de nueva generación celebra la salida de su unidad un millón de la línea de producción, un hito alcanzado en solo 343 días tras las 500.000 unidades, demostrando un crecimiento exponencial y una sólida estrategia de desarrollo tecnológico.

Leapmotor ha anunciado su entrada oficial en el selecto «Club del Millón», un logro que la convierte en la segunda compañía china de nueva generación en alcanzar esta cifra histórica de producción.

Este hito no solo representa un impresionante avance en volumen, sino que también valida la trayectoria de desarrollo de la marca, que ha pasado de un crecimiento constante a una «aceleración» sin precedentes.

Lo más destacado de este logro es su ritmo asombroso. Mientras que a Leapmotor le tomó cinco años fabricar sus primeros 500.000 vehículos, el salto de medio millón a un millón se completó en tan solo 343 días. Esta velocidad establece un nuevo récord entre las empresas emergentes de automoción en China, evidenciando que la compañía ha superado su fase inicial y ha entrado en una nueva etapa de expansión a gran escala.

Detrás de este «fenómeno Leapmotor» se encuentra una estrategia de «investigación propia global» y un enfoque en la tecnología inclusiva. Estos pilares han cimentado una sólida ventaja competitiva, que se refleja en sus resultados de mercado.

De enero a agosto de 2025, Leapmotor superó las 320.000 entregas acumuladas, liderando de manera consistente la lista de ventas de nuevas marcas de energía en China. Además, la marca ha mantenido el primer puesto en ventas mensuales durante seis meses consecutivos. Su fortaleza integral se ha visto reconocida con su inclusión en listas de prestigio como la Fortune China 500.

Nuevos productos

La aceleración de Leapmotor ha sido impulsada por una completa matriz de productos, con las series A, B, C y D que cubren turismos, SUVs y monovolúmenes. Los modelos clave han demostrado una gran fuerza en el mercado:

El C10 superó las 160.000 entregas en 17 meses y ha sido el SUV de tamaño medio más vendido de su categoría durante cuatro meses seguidos. El C16, un SUV ultra-confortable, junto con el C10, ha obtenido los primeros puestos en el índice de recomendación neta del mercado de SUVs de nueva energía. El B10, lanzado en abril de este año, ha superado las 60.000 unidades en ventas acumuladas.

Mirando hacia el futuro, Leapmotor continúa con su expansión global. El Lafa5 (conocido como B05 en mercados internacionales) ha debutado en el Salón del Automóvil de Múnich, y se espera su lanzamiento en China en el último trimestre de 2025, con una versión Ultra de alto rendimiento prevista para el primer semestre de 2026.

Temas

Investigación

Energía

China

Motor