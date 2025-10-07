IVECO apuesta por el liderazgo femenino nombrando a Cristina Sánchez directora en Valladolid

J. Bacorelle Martes, 7 de octubre 2025, 12:52 Comenta Compartir

IVECO ha anunciado el nombramiento de Cristina Sánchez Muñoz como nueva directora de su planta de producción en Valladolid, con efectividad a partir del 1 de octubre de 2025.

Este movimiento es clave para el posicionamiento estratégico de la marca en España, reflejando su apuesta «por el liderazgo femenino y una visión enfocada en la eficiencia industrial y la innovación tecnológica», según expresó la empresa en un comunicado.

Sánchez Muñoz aporta a IVECO una dilatada trayectoria de más de 20 años en el sector industrial, con cargos de gran responsabilidad en compañías multinacionales.

Inició su carrera en Grupo Antolín, donde estuvo más de 17 años y ocupó puestos clave como la dirección de Operaciones Industriales y la estrategia de Advanced Manufacturing 4.0.

Posteriormente se centró en la consultoría, como Senior Manager en Grant Thornton España, y en la excelencia operativa global, asumiendo la posición de Global Head of Lean & Industrial Technology en Teka Group, donde diseñó e implantó estrategias de digitalización y mejora continua en nueve plantas de siete países. Su experiencia abarca la automatización de procesos, la gestión de operaciones globales y la eficiencia energética.

La nueva directora de la planta de IVECO en Valladolid expresó su entusiasmo y su visión de futuro para la fábrica: «Es un honor asumir la dirección de la planta de Valladolid en un momento clave para el sector y para IVECO,» declaró Sánchez Muñoz. «Mi compromiso es seguir impulsando la excelencia de nuestras operaciones, fortalecer la competitividad de la fábrica, consolidándola como un referente estratégico en el Grupo, así como contribuir desde la producción a un transporte del futuro más sostenible.»

Desde su nuevo cargo Cristina Sánchez liderará la gestión integral de la fábrica de Valladolid, con la meta de reforzar la eficiencia operativa y la calidad de los procesos. Uno de los focos principales será la sostenibilidad de la producción y la incorporación de nuevas tecnologías para consolidar a la planta como un referente de innovación industrial en Europa.

Con este nombramiento la compañía IVECO destaca que se refuerza la importancia de la planta de Valladolid, «que ya es un motor económico y un centro de producción clave dentro del grupo».