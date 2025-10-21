Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Markus Haupt, CEO de SEAT y CUPRA F. P.

El Ibiza y el Arona abrirán la era eléctrica de Seat en el año 2027

Martes, 21 de octubre 2025, 15:05

El CEO de Seat y Cupra, Markus Haupt, ha anunciado la renovación del portafolio de Seat en los próximos cuatro años, garantizando que todos los modelos tendrán una opción electrificada.

Esta estrategia fue presentada en Ibiza, un lugar que, según Haupt, no solo da nombre a un modelo, sino que «captura la esencia de lo que somos, jóvenes, dinámicos y de mente abierta».

La electrificación de la gama Seat comenzará con la introducción de las versiones mild-hybrid de los modelos Ibiza y Arona en 2027. Estos modelos, que se encuentran entre los más vendidos de la marca, «pronto cumplirán con la normativa Euro 7», según el CEO.

Haupt detalló el plan de producto y renovación de la gama: 2027: Introducción de las versiones mild-hybrid de los modelos Ibiza y Arona. 2028: Lanzamiento de la versión totalmente híbrida del Seat León. 2029: Llegada de la actualización del Seat León y del Seat León Sportstourer, momento en el que la gama estará completamente renovada.

El CEO también valoró positivamente la entrega de 194.200 coches a clientes en lo que va de año, «teniendo en cuenta que Martorell (Barcelona) está en plena transformación hacia la electrificación».

La estrategia de la marca, basada en el «producto, la red comercial y la comunicación», busca optimizar la oferta para ofrecer coches con carácter y calidad, junto con una amplia gama de accesorios. A nivel de comunicación, la marca apuesta por una identidad visual revitalizada con nuevos colores y una energía renovada en los coches, concesionarios y marketing.

En el marco del 75 aniversario de la marca, Haupt destacó la historia de Seat, que ha transformado la movilidad de millones de personas, ha vendido más de 21 millones de coches y atrae clientes cuya media de edad es 10 años más joven que en el resto del grupo Volkswagen.

