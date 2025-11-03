España roza el millón de turismos vendidos con un fuerte aumento en octubre

A. Noguerol Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:56 Comenta Compartir

Las matriculaciones de turismos en España superan por segundo mes consecutivo los registros prepandemia, acumulando un aumento del 15% hasta octubre. El mercado mantiene su buena evolución y logra 96.785 nuevas matriculaciones.

Con una de cada cuatro ventas de turismos electrificados, esta tecnología impulsa el mercado, lo que permite volver a registrar un mes con cifras superiores al mismo periodo de 2019.

En el total del año el mercado acumula 951.516 unidades vendidas, que representa un 14,9% más que en el mismo periodo del año anterior, pero todavía un 10% por debajo de los mismos registros en 2019. Este ritmo permite situar la previsión de cierre de año por encima del 1,1 millón de ventas de turismos para 2025, según la Asociación de Fabricantes Anfac.

Respecto a las ventas de turismos electrificados (BEV+PHEV), se registran 21.687 unidades, con un crecimiento del 119% en octubre, representando el 22,4% del mercado en el mes. En el total del año se acumulan 180.429 unidades vendidas, duplicando las ventas de hace un año. En este 2025 ya representan el 19% del mercado, 8 puntos porcentuales más que en 2024.

Las emisiones medias de CO2 de los turismos vendidos en octubre bajan hasta los 100,2 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 13,6% inferior que la media de emisiones de los turismos nuevos vendidos en el mismo mes de 2024. En el acumulado de 2025, las emisiones medias se sitúan en 104,6 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 10,7% menos que en el mismo periodo de 2024.

Respecto a los mercados en los diferentes canales, las ventas dirigidas a particulares y empresas vuelven a registrar un aumento, siendo, de nuevo, el canal alquilador el que anota un descenso. En concreto, los particulares suman 51.359 unidades, (+23,9%) y empresa, logra 39.860 ventas (+10,2%) en octubre. Por su parte, el mercado dirigido a rent-a-car retrocede un 5,2% en el mes, con 5.566 turismos.

Las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros ascienden un 8,5% en octubre, con 16.668 unidades. En el acumulado del año, se registra un total de 154.837 ventas, un incremento del 12,6%. En cuanto a las ventas por canales, el mercado a alquiladores logra el mayor crecimiento, con 1.908 vehículos, un 20,5% más. Por su parte, las ventas a autónomos y empresas crecen un 5,2% y 7,7%, respectivamente.

En octubre, tras dos meses de crecimiento, las matriculaciones de vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses vuelven a descender, con un retroceso del 0,5% y 4.630 unidades. Hasta el décimos mes, se acumulan 28.857 ventas, que supone una bajada del 6,6% respecto al año anterior. Por tipo de vehículo en el mes, los industriales reducen sus ventas un 1,9%, con 4.206 nuevas matriculaciones y el mercado de autobuses y autocares logra 424 ventas, un 17,1% más que octubre de 2024.

Temas

España

Motor

Autónomos