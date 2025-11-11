Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

China levanta la prohibición de exportar chips de Nexperia

ABC

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:04

Comenta

China ha levantado la prohibición de exportar semiconductores fabricados por Nexperia, según confirmó el fabricante alemán Aumovio SE, proveedor de componentes para la industria automotriz. La decisión marca un avance significativo en el conflicto internacional en torno al productor neerlandés de chips, propiedad china.

El consejero delegado de Aumovio, Philipp von Hirschheydt, explicó que la compañía ha reanudado los envíos de chips y componentes de Nexperia tras recibir esta semana una licencia de exportación de las autoridades de Pekín. El Ministerio de Comercio chino eliminó oficialmente la restricción el viernes.

El levantamiento de la medida coincide con los movimientos del Gobierno de Países Bajos, que, según Bloomberg, estaría dispuesto a suspender su intervención sobre Nexperia tras haber asumido el control de la empresa el mes pasado.

Aumovio, escindida recientemente del grupo Continental AG, fabrica sensores, frenos y sistemas de conducción automatizada, y cuenta con una docena de plantas en China. Entre sus clientes se encuentran fabricantes como BMW, Volkswagen y Stellantis.

La compañía transporta los chips desde China hasta Hungría para su posterior distribución a su red de producción europea. Von Hirschheydt advirtió, no obstante, que «aún tomará cierto tiempo hasta que todos los procedimientos vuelvan a la normalidad» y que podrían persistir interrupciones durante las próximas cuatro a seis semanas. Aun así, afirmó que, si la situación se mantiene estable, «no se prevé que las operaciones se vean afectadas».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Argentina de Messi se instala en la provincia de Alicante
  2. 2 Papelería Eutimio: 90 años de historia en el corazón de Alicante
  3. 3 Un guardia civil fuera de servicio frustra un robo a un ciclista a plena luz del día en Santa Pola
  4. 4 Los vecinos del PAU 1 de Alicante tienen miedo: botellón y «rituales satánicos» en el parque Juan Pablo II
  5. 5 EasyJet lanza su campaña de descuentos más ambiciosa para volar desde el aeropuerto de Alicante-Elche con motivo de su 30º aniversario
  6. 6 Locura por ver al Real Madrid en Elche: el club abre la venta general con colas virtuales de más de mil aficionados
  7. 7 Malestar en la afición del Hércules por el precio de las entradas para Elda
  8. 8 Estas dos calles de Alicante sufrirán cortes de luz de hasta seis horas
  9. 9 Persecución de película en Orihuela: dos traficantes lanzan un kilo de hachís por la ventanilla al huir de la Guardia Civil
  10. 10 Alicante pondrá en marcha una app para consultar en tiempo real el tráfico y los aparcamientos disponibles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante China levanta la prohibición de exportar chips de Nexperia