Agosto fue el mes con las primas de seguros más altas de 2025

Juan Roig Valor Sábado, 27 de septiembre 2025, 12:00 Comenta Compartir

El coste del seguro de coche en España continúa con su tendencia alcista y en agosto de 2025 ha alcanzado su nivel más alto del año. El pasado mes, la prima media se situó en 436 euros, lo que supone un incremento de 46 euros respecto al mínimo anual registrado en enero, cuando el precio medio era de 390 euros.

La evolución refleja una dinámica de encarecimiento sostenido a lo largo de los meses de verano. En julio, la prima media ya había marcado un máximo provisional de 428 euros, y agosto ha vuelto a superar esa cifra con una subida mensual del 1,9%. En términos interanuales, el aumento también es evidente: en agosto de 2024, la prima media era de 426 euros, lo que significa que contratar un seguro este año ha costado diez euros más, un 2,2% adicional.

El análisis del comparador Check 24 se basa en pólizas reales emitidas a través de su plataforma, lo que otorga especial relevancia a los resultados. En el estudio se han tenido en cuenta seguros a terceros, terceros ampliados y todo riesgo, tanto con como sin franquicia.

«La prima media del seguro de coche había experimentado subidas moderadas en el último periodo, pero la tendencia alcista se ha mantenido, con máximos anuales durante los meses de verano», señaló Timm Sprenger, CEO de la filial española de la compañía.

Los expertos apuntan a que este repunte de precios responde a una combinación de factores que afectan al conjunto del sector. Por un lado, el incremento de los costes de reparación y mantenimiento de los vehículos, debido al encarecimiento de piezas y mano de obra. Por otro, el aumento de la siniestralidad en periodos de mayor movilidad, que presiona al alza las primas que aplican las compañías para cubrir más indemnizaciones.

Que agosto se consolide como el mes más caro del año en la contratación de pólizas de automóvil refuerza la importancia de comparar opciones antes de contratar un seguro. Según el estudio, la diferencia entre asegurar un coche en enero o hacerlo en agosto puede llegar a los 50 euros en promedio, lo que a lo largo de los años puede suponer un gasto significativo para los conductores.

Desde la empresa subrayan que los datos del análisis no provienen de simulaciones ni precios estimados, sino de pólizas reales contratadas a través de su plataforma, donde la emisión se produce directamente en el comparador.

La combinación de subidas mensuales y anuales anticipa que el encarecimiento de los seguros de coche podría continuar en los próximos meses, a menos que factores como la inflación de costes o la frecuencia de siniestros se moderen.

Temas

Seguros

Motor