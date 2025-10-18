Un coche diseñado con sentido común

Manu Cortés Sábado, 18 de octubre 2025, 07:31 Comenta Compartir

Kia rompe la línea que separa los segmentos C y D con la presentación del nuevo K4, un modelo de cinco puertas pensado para satisfacer las demandas de los conductores de hoy en día, ya que ofrece un amplio espacio interior, características de equipamiento premium y tecnologías de seguridad muy avanzadas. El nuevo Kia K4 (que sustituye al popular Kia Ceed) presenta un diseño muy expresivo y unas generosas dimensiones exteriores, con 4,44 m de largo y 1,85 m de ancho, mientras que su espacioso interior proporciona a los pasajeros de la parte posterior un espacio para las piernas líder en su clase (casi un metro) y un amplio espacio para la cabeza (973 mm). Tras los asientos traseros, los usuarios pueden disponer de 438 litros de espacio de carga.

Los precios de lanzamiento del nuevo K4 es previsible (teniendo en cuenta los del modelo al que sustituye) que oscilen desde los 28.000 euros de la versión de entrada en gama con motor gasolina-híbrido de 115 caballos, hasta los más de 38.000 euros de la versión más potente, con un equipamiento completo y una potencia de 180 caballos gracias a su motor gasolina de 1,6 litros de cilindrada, que lleva al Kia K4 a alcanzar una velocidad máxima de 210 kms/hora y acelerar de 0 a 100 en apenas 8,4 segundos.

El diseño del nuevo Kia K4, llama la atención con una distintiva línea de techo flotante que se desliza hacia el portón trasero. Entre los elementos clave de su estilo destacan la firma luminosa inspirada en el modelo eléctrico EV9, los tiradores de las puertas traseras ocultos e integrados en el pilar trasero y el exclusivo color exterior amarillo. Asimismo, la línea GT-Line del K4 tiene un aspecto aún más deportivo; el equipamiento incluye un volante de tres radios, levas de cambio, llantas de aleación de 17 pulgadas, carcasas de los retrovisores en negro brillante, estribos y molduras en los pasos de rueda.

Un sistema de propulsión para cada desplazamiento

Kia incluye sistemas electrificados para facilitar la transición a la movilidad eléctrica con el nuevo K4. El primero de ellos es un motor de gasolina 1.0 litros T-GDi MHEV (con una potencia 115 caballos) en combinación, con un sistema de hibridación eléctrica ligera Mild-Hybrid que dispone de una caja de cambios automática de doble embrague y siete velocidades. El motor de gasolina 1.6 litros T-GDI (con versiones de potencia de 150 y 180 caballos), estará disponible con una transmisión automática de doble embrague y siete velocidades. A finales de 2026, la gama se ampliará para incluir una opción totalmente híbrida.

El nuevo K4 está dotado de una de las ofertas tecnológicas más avanzadas de su clase. Una pantalla panorámica integra la instrumentación de 12,3 pulgadas, una pantalla de climatización de 5,3 pulgadas y una pantalla táctil de información y entretenimiento de 12,3 pulgadas. El sistema Connected Car Navigation Cockpit concentra navegación, multimedia y el control de los ajustes del vehículo en una única interfaz. Aplicaciones como Apple CarPlay y Android Auto son de serie en todos los acabados, con un cargador de teléfono inalámbrico disponible en los acabados superiores. En el interior del nuevo K4 de la marca surcoreana, el equipo de audio premium Harman Kardon transforma el habitáculo en una sala de conciertos privada. El confort aún es mayor gracias a los asientos delanteros calefactados y ventilados, revestidos con cuero sintético negro.

El sistema Digital Key 2.0 con tecnología de banda ultra ancha permite que los smartphones compatibles funcionen como llaves virtuales. Al mismo tiempo, los servicios Kia Connect ofrecen una gama de herramientas digitales, como actualizaciones remotas (OTA), streaming de música y capacidad de punto de acceso Wi-Fi. Con el asistente de voz con tecnología de inteligencia artificial, los conductores solo tienen que decir «Hey Kia» para controlar diversas funciones u obtener información, incluida ayuda con el manual del propietario o recomendaciones de tráfico locales.

Todos los sistemas de seguridad, de serie

Con su gama de sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), Kia da prioridad a la seguridad de los usuarios del K4. Cuando se activa el intermitente, el monitor de ángulo muerto proporciona a los conductores en el cuadro de instrumentos una imagen en tiempo real de los puntos ciegos. El asistente para evitar colisiones en el ángulo muerto utiliza sensores de radar en el paragolpes trasero para monitorizarlos y ayudar a evitar colisiones durante los cambios de carril. Además de adaptar de forma inteligente la velocidad del vehículo, el control de crucero adaptativo nivel 2 puede, en caso de emergencia, detener el coche si el conductor no responde. Por otra parte, la asistencia de conducción en carretera 2.0 ayuda al conductor a mantener una distancia de seguridad con el coche que le precede, a mantenerse centrado en el carril, a cambiar de carril y a ajustar la posición lateral.

Asimismo, al salir marcha atrás de un aparcamiento, el sistema de asistencia para evitar colisiones traseras al aparcar detecta los vehículos que se acercan por detrás, tanto por la izquierda como por la derecha. El sistema emite avisos acústicos y visuales, e incluso es capaz de aplicar automáticamente los frenos para ayudar a evitar o mitigar una colisión. Además, el monitor de visión periférica utiliza varias cámaras situadas alrededor del coche para crear una vista de 360 grados que se muestra en la pantalla del sistema de información. Por último, mediante la cámara frontal y los sensores de radar, el sistema de asistencia para evitar colisiones frontales nivel 2 ayuda a prevenir o mitigar colisiones mediante la detección de posibles peligros, como otros vehículos, peatones y ciclistas.

Ficha técnica KIA K4 150 CV Combustible Gasolina

Cilindros 4 en línea

Cilindrada 1.598 cm3

Potencia 150 caballos

Tracción Delantera

Cambio Automático 7 marchas

Largo 4,44 m

Ancho 1,85 m

Alto 1,43 m

Maletero 438 litros

Precio estimado (no oficial) Desde 28.000 euros