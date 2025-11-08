Las Hogueras de Alicante remarcan la cláusula de confidencialidad para el jurado de la bellea del foc La Federació abrirá el plazo de candidaturas hasta finales de noviembre

Elección de la bellea del foc y sus dames d'honor.

La Federació de les Fogueres de Sant Joan de Alicante abrirá el plazo de presentación de candidaturas a jurado elector de la bellea del foc de Alicante este lunes 10 de noviembre.

La documentación a presentar recuerda la estricta cláusula de confidencialidad para las personas que conforman los jurados, tanto elegidos por la Federació como por la propia asamblea.

Según el reglamento -aprobado en 2024-, todos los miembros del jurado deberán suscribir un compromiso legal que les prohíbe divulgar información sobre deliberaciones y el proceso de elección en su conjunto.

La aplicación de la cláusula se refleja ya en los pliegos de candidatura para 2026, donde consta expresamente la firma obligatoria por cada miembro del jurado.

Además, el documento establece prohibiciones para que el jurado tenga relación familiar o profesional con las candidatas, exige la presencia del secretario general en la deliberación final -con voz, pero sin voto- y regula el procedimiento interno para evitar conflictos de interés.

Además, el reglamento establece que la persona candidata no debe haber formado parte del jurado de la elección de la bellea del foc, ni adulta ni infantil, en losúltimos cinco años.

En cuanto a requisitos, las personas interesadas en formar parte del jurado de la bellea del foc deberán pertenecer a una foguera o barraca, que ha de avalar dicha candidatura; además de incluir formación académica, profesión y currículum festero.

La elección de las belleas del foc y sus dames d'honor será el 1 de mayo para la infantil y el día para las representantes adultas.