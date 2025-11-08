Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Elección de la bellea del foc y sus dames d'honor. MIRIAM GIL ALBERT

Las Hogueras de Alicante remarcan la cláusula de confidencialidad para el jurado de la bellea del foc

La Federació abrirá el plazo de candidaturas hasta finales de noviembre

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Sábado, 8 de noviembre 2025, 06:42

Comenta

La Federació de les Fogueres de Sant Joan de Alicante abrirá el plazo de presentación de candidaturas a jurado elector de la bellea del foc de Alicante este lunes 10 de noviembre.

La documentación a presentar recuerda la estricta cláusula de confidencialidad para las personas que conforman los jurados, tanto elegidos por la Federació como por la propia asamblea.

Según el reglamento -aprobado en 2024-, todos los miembros del jurado deberán suscribir un compromiso legal que les prohíbe divulgar información sobre deliberaciones y el proceso de elección en su conjunto.

La aplicación de la cláusula se refleja ya en los pliegos de candidatura para 2026, donde consta expresamente la firma obligatoria por cada miembro del jurado.

Además, el documento establece prohibiciones para que el jurado tenga relación familiar o profesional con las candidatas, exige la presencia del secretario general en la deliberación final -con voz, pero sin voto- y regula el procedimiento interno para evitar conflictos de interés.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

Además, el reglamento establece que la persona candidata no debe haber formado parte del jurado de la elección de la bellea del foc, ni adulta ni infantil, en losúltimos cinco años.

En cuanto a requisitos, las personas interesadas en formar parte del jurado de la bellea del foc deberán pertenecer a una foguera o barraca, que ha de avalar dicha candidatura; además de incluir formación académica, profesión y currículum festero.

La elección de las belleas del foc y sus dames d'honor será el 1 de mayo para la infantil y el día para las representantes adultas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet activa la alerta amarilla en varios municipios de Alicante: consulta la lista completa
  2. 2 El Low Festival se va de Benidorm y busca nueva ciudad en Alicante para celebrar su próxima edición
  3. 3 La gripe empieza su escalada: los contagios se cuadruplican en una semana en Alicante
  4. 4 Sanidad convocará un concurso de méritos para agilizar la ocupación de 920 plazas de difícil cobertura
  5. 5 Detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche un fugitivo internacional que llevaba oculto de la Justicia desde 2018
  6. 6 Cazan a un ladrón que robó cuatro veces en una urbanización de Almoradí la misma madrugada
  7. 7 El cómic más salvaje sobre Cervantes y la Batalla de Lepanto nace entre Alicante y Valencia
  8. 8 Alicante se convierte en puerto de moda con la llegada récord de 112 cruceros el próximo año
  9. 9 Este es el cartel (sin IA) que anunciará la Cabalgata de Reyes Magos más antigua
  10. 10 El Hércules, obligado a volver a la buena senda ante el Europa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Las Hogueras de Alicante remarcan la cláusula de confidencialidad para el jurado de la bellea del foc

Las Hogueras de Alicante remarcan la cláusula de confidencialidad para el jurado de la bellea del foc