Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Unai Ropero celebra el tanto de la victoria ante el Europa. Shootori

Unai Ropero despierta al Hércules a tiempo y deja tres puntos de oro en el Rico Pérez (1-0)

Los alicantinos encadenan la tercera victoria en casa y se acercan a la zona de ascenso, aunque con un fútbol poco vistoso

Juan F. Millán

Juan F. Millán

Alicante

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:39

Comenta

El Hércules ha cogido carrerilla en el Rico Pérez. Ha recuperado una de las señas de identidad de Torrecilla. El Rico Pérez vuelve a ser un fortín y un escenario propicio en el que amasar puntos para huir de la crisis. Seguramente, el fútbol sigue siendo pobre, con ocasiones en cuentagotas y con rivales con poco nombre y recién ascendidos que dominan demasiadas fases del encuentro.

Pero el Hércules de Torrecilla sigue sobreviviendo en tiempos difíciles. Se aferran a aquello de «lo que no te mata te hace más fuerte». Y los alicantinos ya están a tres puntos de la zona de 'play off' después dd coquetear con el descenso en los dos primeros meses y medio de campeonato.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

El Europa ha sorprendido a los blanquiazules en la primera mitad con dominio, buen juego y buena propuesta. Aunque los catalanes, equipo revelación junto al Teruel de este inicio de Liga, no han sido capaces de generar ocasiones de gol sobre el marco de Carlos Abad.

El Hércules ha ganado el partido con solo dos tiros a puerta en todo el encuentro, los dos en la segunda parte. El primero de Jeremy de Leon y el segundo el del gol de Unai Ropero.

Imagen principal - Unai Ropero despierta al Hércules a tiempo y deja tres puntos de oro en el Rico Pérez (1-0)
Imagen secundaria 1 - Unai Ropero despierta al Hércules a tiempo y deja tres puntos de oro en el Rico Pérez (1-0)
Imagen secundaria 2 - Unai Ropero despierta al Hércules a tiempo y deja tres puntos de oro en el Rico Pérez (1-0)

El jugador cedido por el Alavés ha completado la mejor acción ofensiva del Hércules en todo el encuentro. Un buen desmarque de Fran Sol lo ha visto Retuerta. El delantero ha asistido con un buen pase atrás a Ropero, que ha demostrado una gran zurda metiendo la pelota en la escuadra.

El Europa lo ha intentado en los últimos quince minutos, pero el Hércules ha defendido con orden y sin excesivo sufrimiento.

Lesión del canterano Galván

La mala noticia del encuentro ha sido la lesión del canterano Galván, que ha tenido que abandonar el choque en el inicio de la segunda mitad con un problema muscular. Samu Vázquez ha entrado bien al encuentro y ha demostrado la profundidad habitual por la banda derecha.

Los alicantinos viajarán el próximo domingo al nuevo Estadio Pepico Amat para enfrentarse al nuevo Eldense de Claudio Barragán en lo que será uno de los duelos más esperados de la temporada y una pelea en teoría por una de las plazas de privilegio del grupo II de Primera RFEF.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las incógnitas del crimen de la casa de campo de Elche: un cumpleaños que acabó con un asesinato a sangre fría
  2. 2 El Low Festival se va de Benidorm y busca nueva ciudad en Alicante para celebrar su próxima edición
  3. 3 La Aemet activa la alerta amarilla en varios municipios de Alicante: consulta la lista completa
  4. 4 Los Riquelme se lanzan a enseñar en las Américas el mejor arroz de Alicante
  5. 5 Alicante se convierte en puerto de moda con la llegada récord de 112 cruceros el próximo año
  6. 6 Arrestada por desviar la pensión de su ex y pedir préstamos a su nombre
  7. 7 Moncloa cuenta con un acuerdo «rápido» entre Feijóo y Abascal para sustituir a Mazón evitando elecciones
  8. 8 Sanidad convocará un concurso de méritos para agilizar la ocupación de 920 plazas de difícil cobertura
  9. 9 Doctor Aldo, el alicantino arquitecto de campeones
  10. 10 Los vecinos de Benalúa no se rinden: 100 semanas exigiendo un centro social

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Unai Ropero despierta al Hércules a tiempo y deja tres puntos de oro en el Rico Pérez (1-0)

Unai Ropero despierta al Hércules a tiempo y deja tres puntos de oro en el Rico Pérez (1-0)