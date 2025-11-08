Unai Ropero despierta al Hércules a tiempo y deja tres puntos de oro en el Rico Pérez (1-0) Los alicantinos encadenan la tercera victoria en casa y se acercan a la zona de ascenso, aunque con un fútbol poco vistoso

Juan F. Millán Alicante Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:39

El Hércules ha cogido carrerilla en el Rico Pérez. Ha recuperado una de las señas de identidad de Torrecilla. El Rico Pérez vuelve a ser un fortín y un escenario propicio en el que amasar puntos para huir de la crisis. Seguramente, el fútbol sigue siendo pobre, con ocasiones en cuentagotas y con rivales con poco nombre y recién ascendidos que dominan demasiadas fases del encuentro.

Pero el Hércules de Torrecilla sigue sobreviviendo en tiempos difíciles. Se aferran a aquello de «lo que no te mata te hace más fuerte». Y los alicantinos ya están a tres puntos de la zona de 'play off' después dd coquetear con el descenso en los dos primeros meses y medio de campeonato.

El Europa ha sorprendido a los blanquiazules en la primera mitad con dominio, buen juego y buena propuesta. Aunque los catalanes, equipo revelación junto al Teruel de este inicio de Liga, no han sido capaces de generar ocasiones de gol sobre el marco de Carlos Abad.

El Hércules ha ganado el partido con solo dos tiros a puerta en todo el encuentro, los dos en la segunda parte. El primero de Jeremy de Leon y el segundo el del gol de Unai Ropero.

El jugador cedido por el Alavés ha completado la mejor acción ofensiva del Hércules en todo el encuentro. Un buen desmarque de Fran Sol lo ha visto Retuerta. El delantero ha asistido con un buen pase atrás a Ropero, que ha demostrado una gran zurda metiendo la pelota en la escuadra.

El Europa lo ha intentado en los últimos quince minutos, pero el Hércules ha defendido con orden y sin excesivo sufrimiento.

Lesión del canterano Galván

La mala noticia del encuentro ha sido la lesión del canterano Galván, que ha tenido que abandonar el choque en el inicio de la segunda mitad con un problema muscular. Samu Vázquez ha entrado bien al encuentro y ha demostrado la profundidad habitual por la banda derecha.

Los alicantinos viajarán el próximo domingo al nuevo Estadio Pepico Amat para enfrentarse al nuevo Eldense de Claudio Barragán en lo que será uno de los duelos más esperados de la temporada y una pelea en teoría por una de las plazas de privilegio del grupo II de Primera RFEF.