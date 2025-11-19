Torrecilla dice adiós al Hércules entre lágrimas: «Se va un alicantino más» El técnico recibe los aplausos de la plantilla en su última comparecencia en la sala de prensa del Rico Pérez

Lucas V. Belmar Alicante Miércoles, 19 de noviembre 2025, 16:33 Comenta Compartir

Adiós con todos los honores para Rubén Torrecilla en el Hércules. El técnico se ha despedido este miércoles del club y de la ciudad en la sala de prensa del Rico Pérez en una comparecencia muy emotiva a la que acudieron, además de los periodistas, familiares y amigos personales del técnico cacereño. Se emocionó Torrecilla y también lo hizo el secretario técnico Paco Peña, sentado a su lado. Al término del acto, los jugadores le hicieron un pasillo para que se despidiera del Rico Pérez entre aplausos.

Torrecilla reconoció que comprende su destitución «porque los resultados mandan», aunque matizó que le hubiera gustado «disponer de la plantilla al completo» para obtener su mejor rendimiento, en alusión, sobre todo, a las lesiones de gravedad sufridas por jugadores fundamentales en su pizarra como Roger Colomina, Oriol Soldevila y Nico Espinosa.

El técnico cacereño agradeció la «exigencia» de la afición y los mensajes de apoyo, especialmente de los jugadores. «He intentado ser como un padre para ellos. Os voy a echar mucho de menos», dijo, antes de afirmar que se siente «un alicantino y un herculano más».

Destacó como mayores éxitos «el reconocimiento de la gente, ver a las familias felices y el Rico Pérez lleno con 30.000 personas», en alusión al ascenso frente al Lleida. Lamentó no haber podido contar nunca con toda la plantilla por lesiones de larga duración, pese a que el equipo seguía «en la pelea por todo». «El detonante de la decisión han sido los resultados lejos del Rico Pérez (un punto de dieciocho)», admitió. «Me fastidia porque hemos hecho todo por cambiarlo. Hemos sido de los mejores en casa y eso me compensa», añadió.

El técnico aseguró que se va «con la conciencia tranquila» y «un cariño increíble» y anunció que regresa a Granada. No se mostró arrepentido de haber seguido este verano y agradeció al propietario, Enrique Ortiz, su trato. «Conmigo se ha portado muy bien», señaló.

Tampoco cerró la puerta a un regreso al Hércules. «Nunca se cierra una puerta donde has estado», afirmó. También valoró que el club le haya cedido sus instalaciones para despedirse, gesto que consideró «más humano que profesional».

Torrecilla deseó suerte al nuevo entrenador, Beto Company, y le pidió mantener unida a la plantilla. Se mostró convencido de que el Hércules puede luchar «perfectamente» por el playoff si recupera lesionados y acierta en el mercado de invierno.

Por su parte, el secretario técnico Paco Peña calificó la despedida del técnico como «un día duro» para el club y agradeció su contribución al «resurgir» del Hércules. «Se merece todo lo mejor porque es un trabajador nato y ha dado la vida por este club», concluyó.

Temas

Estadio José Rico Pérez