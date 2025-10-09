Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente La zona azul de Alicante será gratis este viernes
Imagen del encuentro disputado entre ambos equipo la pasada temporada en el Rico Pérez. Shootori

Suspendido el Hércules-Atlético Madrileño por la dana que azota Alicante

La RFEF aplaza el encuentro de la séptima jornada que debía disputarse este viernes a las 19:00 horas

Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

Alicante

Jueves, 9 de octubre 2025, 17:30

La dana 'Alice', que está causando estragos en la provincia de Alicante, ha obligado a cancelar numerosos actos en varios municipios alicantinos, entre ellos el partido que abría la séptima jornada en Primera RFEF que enfrentaba al Hércules y al Atlético Madrileño en el Rico Pérez.

Competición ha decidido aplazar el encuentro que se iba a celebrar este viernes a las 19 horas debido a la alerta roja por fuertes lluvias en el litoral de Alicante, emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), según ha confirmado el propio club.

La nueva fecha para la disputa del partido será comunicada próximamente. Desde el Hércules solicitan a los aficionados y a la ciudadanía en general que sigan todas las indicaciones y recomendaciones de las autoridades competentes ante la actual situación meteorológica.

De acuerdo al aviso, la zona que más se verá afectada será el sur de la provincia, con lluvias de hasta 180 litros por metro cuadrado acumuladas en 12 horas. El nivel rojo es el máximo riesgo metereológico que existe de alerta, que se pondrá en marcha a partir de las 10 horas de este viernes, 10 de octubre, durante toda la jornada.

