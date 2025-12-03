Monsalve apunta al once del Hércules tres meses después El central podría acompañar a Rentero en el eje de la zaga este sábado para recibir al Juventud Torremolinos

Lucas V. Belmar Alicante Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:23

Nacho Monsalve está de vuelta y es muy probable que el próximo sábado (16:00 horas frente al Juventud Torremolinos) regrese al once inicial del Hércules tres meses después. El central madrileño fue titular en el estreno liguero frente al Tarazona, pero después tuvo que parar abruptamente debido a una tendinitis en la rodilla que le dejó fuera de combate demasiadas semanas.

Monsalve se perdió el último partido de Tarragona debido a un virus, pero está apto para competir y es probable que el técnico Beto Company le sitúe junto a Javier Rentero en el eje de la zaga en busca de una solidez que el Hércules no ha encontrado prácticamente desde que comenzara la Liga. El central madrileño está llamado a ser un jugador capital en el Hércules debido a su experiencia y también por su buena salida de balón, una premisa innegociable para el nuevo técnico.

Si finalmente entra en el once, Monsalve reemplazaría a Adrián Bolo, quien no tuvo una buena tarde en Tarragona, ya que cometió penalti en una acción en la que le ganaron la espalda (supuso el 1-0) y después tuvo que ser reemplazado (por Sotillos) al inicio de la segunda parte porque Beto Company veía venir su segunda amarilla.

Monsalve disputó 20 partidos con el Eldense la pasada campaña y buena parte de su carrera la ha firmado fuera de España. Formado en las categorías inferiores del Rayo Majadahonda y el Atlético de Madrid, cumplió su sueño de debutar con el primer equipo del Cholo Simeone en la temporada 2015-16, en el 5-1 frente al Betis. Su proyección le llevó a firmar un contrato por cuatro temporadas con el Deportivo de la Coruña, pero no tuvo minutos con el primer equipo gallego y se marchó al Rayo Vallecano, club que lo cedería al Recreativo de Huelva. Tras la experiencia en el Nuevo Colombino, Monsalve y sus representantes entendieron que era el momento de hacer las maletas y su periplo por Europa fue fructífero: Twente (Holanda), NAC Breda (Holanda), Levski Sofía (Bulgaria) y Lodsz (Polonia).

El central madrileño dejó buenas sensaciones en el estreno liguero de este curso frente al Tarazona por la pausa que aportó en la salida de balón y el ya extécnico Rubén Torrecilla lamentó públicamente en varias ocasiones poder disponer de él debido a su lesión.

Por otro lado, el Hércules sigue trabajando para preparar el choque del sábado ante el Juventud Torremolinos, un encuentro que no podrán disputar el sancionado Samu Vázquez, ni los lesionados Oriol Soldevila y Roger Colomina. El canterano Jorge Galvañ volverá a la titularidad en el lateral derecho y está por ver si Beto Company introduce más novedades en el once.