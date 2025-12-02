Mehdi Puch no jugará con el Hércules hasta enero El club asume que la FIFA no desbloqueará los derechos del mediocentro argelino antes de que se abra el mercado en 2026

Lucas V. Belmar Alicante Martes, 2 de diciembre 2025, 11:15

El mediocentro argelino Mehdi Puch no debutará con el Hércules hasta enero de 2026. El pivote de 21 años seguirá entrenando a las órdenes de Beto Company lo que queda de 2025, pero en el club del Rico Pérez asumen con resignación que la FIFA no desbloqueará sus derechos en las próximas semanas, por lo que no tendrá minutos en los tres partidos que restan antes del parón: frente al Juventud Torremolinos, Atlético Sanluqueño y Marbella.

Mehdi Puch se quedó sin equipo el 20 de agosto tras el descenso administrativo del Ajaccio francés, club que perdió seis categorías de golpe por su deuda. El problema es que la certificación de que estaba en el paro le llegó al jugador con fecha 2 de septiembre, cuando el mercado ya estaba cerrado. El Hércules y sus representantes defendían que el futbolista quedó desempleado a todos los efectos el 20 de agosto, pero la FIFA no lo entiende así y desde el Rico Pérez se asume con resignación que su ficha sub'23 no se podrá tramitar hasta enero.

Puch, que fue internacional sub'18 con Argelia, empezó a entrenar con el Hércules cuando Rubén Torrecilla todavía estaba al frente del equipo y convenció al secretario técnico Paco Peña prácticamente desde su primera semana de trabajo. Es un centrocampista polivalente, muy técnico, capaz de filtrar pases interiores y al que no le quema el balón. Este perfil es, a priori, especialmente válido para el fútbol que propone el nuevo técnico Beto Company y el interés porque debutara cuanto antes era máximo debido a la lesión de Roger Colomina. Pero el preparador blanquiazul ya sabe que Puch no tendrá sus primeros minutos hasta enero.

Por su parte, Colomina evoluciona favorablemente de su fractura de clavícula, pero desde el Hércules afirman que en ningún caso se le forzará para que tenga minutos en los tres partidos que quedan antes del parón, ya que sería una temeridad. El futbolista tiene buenas sensaciones, pero sigue trabajando al margen del grupo y se le espera en óptimas condiciones ya el 4 de enero, cuando regresará el Hércules al trabajo tras sus vacaciones y se llevará a cabo una minipretemporada.

El equipo blanquiazul recibirá el próximo sábado (16:00 horas) al Juventud Torremolinos con las bajas ya conocidas de los lesionados Colomina y Soldevila, además de la del sancionado Samu Vázquez, quien vio la roja directa en Tarragona por una entrada temeraria en los últimos minutos de partido.