El Hércules, en manos de la FIFA para dar de alta a Mehdi Puch La Federación Francesa debe certificar que el Ajaccio fue descendido seis categorías el 20 de agosto

Lucas V. Belmar Alicante Martes, 25 de noviembre 2025, 10:56

El Hércules no se resigna a que Mehdi Puch sólo pueda entrenar a las órdenes de Beto Company. El mediocentro argelino quiere minutos y es un perfil de jugador muy del gusto del nuevo técnico, pero su alta federativa está en manos de que falle la FIFA.

El problema es el mismo de hace un mes: desde cuándo está en el paro el que fuera internacional sub'18 con Argelia. El jugador, su representante y el Hércules entienden que Puch quedó desempleado el 20 de agosto, cuando la Federación Francesa dictaminó el descenso de su club, el Ajaccio, por su deuda. La entidad gala bajó seis categorías de golpe y el futbolista quedó desamparado, si bien la certificación del paro le llegó a su domicilio con fecha 2 de septiembre, cuando el mercado ya estaba cerrado.

El Hércules está ahora en manos de la FIFA. La Federación Francesa debe emitir un documento en el que certifique que Puch quedó sin equipo el 20 de agosto y, después, el organismo presidido por Gianni Infantino debe dar el visto bueno para que pueda jugar antes de que acabe el año, ya que en enero el mercado vuelve a abrir y entonces no habría problema para su inscripción.

Mehdi Puch, de 21 años, convenció al exentrenador Rubén Torrecilla y al secretario técnico Paco Peña prácticamente desde el primer entrenamiento y su contratación por dos temporadas se aceleró tras la fractura de clavícula de Roger Colomina, quien no volverá a competir hasta enero. El Hércules ha quedado muy debilitado en la sala de máquinas, una parcela del campo especialmente importante para el nuevo entrenador Beto Company, quien apuesta por el juego combinativo y la salida limpia de balón.

Puch destaca por su técnica y capacidad de filtrar balones, tiene visión de juego y llegada al área rival. Puede echar una mano como mediocentro y también como mediapunta, tal y como demostró en los casi cincuenta partidos que disputó con el Ajaccio en la segunda división francesa.

Al margen de la espera por Puch, el Hércules prepara desde este martes la visita al Nàstic de Tarragona del próximo domingo. Beto Company recupera efectivos ya que los atacantes Carlos Rojas y Fran Sol vuelven a estar disponibles tras cumplir un partido de sanción frente al Betis. De esta manera, sólo el mediocentro Roger Colomina y el mediapunta Oriol Soldevila ocupan la enfermería.

El Hércules cerrará 2025 con tres partidos a domicilio y uno en el Rico Pérez. Los blanquiazules visitarán al Nàstic, Atlético Sanluqueño y Marbella, y recibirán al Juventud Torremolinos el próximo 6 de diciembre a las 16:00 horas.