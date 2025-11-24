El Hércules se pone manos a la obra con la renovación de Nico El capitán quedará libre en junio si Ortiz y Peña no logran convencerle para que prolongue su contrato

El capitán del Hércules está de vuelta. Nico Espinosa reapareció el sábado, frente al Betis Deportivo, seis meses después de su último partido como blanquiazul. El extremo alicantino llevaba tres semanas entrenando con el grupo con buenas sensaciones y el nuevo técnico Beto Company consideró que era el momento de que volviera a tener minutos de competición, ya que su aportación debe ser decisiva en el ataque del Hércules y, para ello, debe rodarse.

Nico Espinosa sufrió esta pretemporada una grave lesión de tobillo que le obligó a pasar por el quirófano y tardó cuatro meses en recuperarse. El alicantino siguió los plazos establecidos rigurosamente y ha vuelto incluso más fuerte que antes. El único temor es que sufra una lesión muscular en sus primeros contactos con la competición y, por este motivo, el próximo domingo en Tarragona seguirá siendo suplente y sólo disputará, en el mejor de los casos, la última media hora de partido.

Una vez que Nico ha regresado, el Hércules abordará de nuevo su renovación. El capitán, de 25 años, acaba contrato en junio y se marchará libre si no prolonga su vínculo con el club blanquiazul, en el que se formó y en el único que ha jugado. El Hércules trató de renovarle mientras estaba lesionado, pero el canterano rechazó una oferta interesante que le blindaba por varios años y, además, pasaba a ser el mejor pagado de la plantilla. La respuesta de Nico fue que no trataría el asunto hasta que tuviera el alta competitiva y se sintiera futbolista otra vez, ya que quería poner los cinco sentidos en su rehabilitación.

Ajeno a los rumores del mercado, el Hércules respetó su decisión y ahora el dueño Enrique Ortiz tiene previsto mover ficha para seducir a uno de los principales activos del vestuario. El secretario técnico Paco Peña también considera prioritario su blindaje y el representante del jugador, el benidormense Antonio López, deberá manifestarse pronto en un sentido u otro.

Por otro lado, el Hércules empezará este martes a preparar la complicada visita a Tarragona del domingo. El entrenador Beto Company sigue recuperando efectivos y, frente al Nàstic, podrá contar con el extremo Carlos Rojas y el delantero Fran Sol, bajas ante el Betis Deportivo por sanción, además del ya recuperado Alejandro Sotillos. De esta manera, los únicos jugadores que están fuera de combate son los lesionados Roger Colomina y Oriol Soldevila. El primero volverá a estar disponible en enero, mientras que el segundo ya volverá en la temporada 26-27 tras su grave lesión de rodilla.

