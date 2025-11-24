El Rico Pérez acoge este sábado el partido homenaje a Andrija Delibašić Una selección de miembros de la AFE jugará contra exfutbolistas del Hércules a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer

José Vicente Pérez Pardo Alicante Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:24 | Actualizado 11:55h.

El mítico jugador del Hércules CF Andrija Delibašić, fallecido el pasado mes de marzo, tendrá por fin un partido homenaje en el Rico Pérez, lugar donde tantas tardes de gloria dio a la afición blanquiazul. Será este sábado, a mediodía, en un partido solidario entre una Selección de Veteranos de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y un combinado de excompañeros del montenegrino.

El encuentro tendrá un carácter solidario a favor de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC). Para quien se quiera acercar, las entradas tienen un precio simbólico de tres euros. Y para quien no pueda, pero quiera colaborar, se habilitará una Fila CERO a través del siguiente número de cuenta: ES7300495926442316183701.

𝗦𝗶𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲 𝗗𝗲𝗹𝗶.



🏟️ El José Rico Pérez albergará el próximo sábado 29 de noviembre un partido homenaje a la figura de Andrija Delibašić.



— Hércules CF 💙🤍💯 (@cfhercules) November 24, 2025

La Selección Veteranos AFE, confeccionada por Fernando Zambrano, responsable del departamento de Atención al Futbolista Veterano/a del sindicato, «contará con exfutbolistas de primer nivel», según ha indicado el Hércules CF en un comuniado. El equipo estará dirigido desde la banda por José Antonio Camacho, vocal de la junta directiva de la Asociación, acompañado en el banquillo por Onésimo Sánchez y Pepe Carcelén.

Por su parte, el equipo de los Amigos de Delibasic estará formado por exfutbolistas compañeros de 'Deli' en el Hércules CF, club en el que militó el delantero montenegrino durante su etapa profesional en España.

Andrija Delibašić vistió dos temporadas de blanquiazul en Segunda División, disputando 65 partidos. En la primera de ellas, con Juan Carlos Mandiá en el banquillo, anotó once goles; y en la segunda, con el 'Boquerón' Esteban, firmó nueve y celebró por todo lo alto el ascenso a Primera División.