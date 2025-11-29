El Hércules de Beto quiere romper en Tarragona su maleficio como visitante El técnico blanquiazul recupera a Carlos Rojas y Fran Sol, pero es probable que repita el once que venció con solvencia al filial del Betis

Lucas V. Belmar Alicante Sábado, 29 de noviembre 2025, 12:16

Partido grande para el Hércules este domingo en Tarragona (16:00 horas, Movistar Plus y À Punt). El equipo ahora dirigido por Beto Company tratará de romper su maleficio como visitante en uno de los escenarios más exigentes de la categoría, ya que el Nàstic es un claro candidato al ascenso y en su plantilla cuenta con jugadores por los que negoció el Hércules este verano, como los delanteros Cedric y Baselga.

El reto es mayúsculo para el equipo alicantino, que tiene que remontarse ocho meses atrás para recordar su último triunfo como visitante, firmado ante el Alcoyano, el 9 de marzo, con goles de Roger Colomina y Javi Moreno. El primero no estará este domingo en Tarragona tras fracturarse la clavícula, mientras que el segundo, muy añorado, decidió hacer las maletas el pasado verano para firmar el mejor contrato de su carrera en Armenia.

La expectación que ha generado la visita del Hércules a Tarragona es importante ya que el equipo blanquiazul llega a la cita con ánimos renovados y una propuesta de juego muy diferente a la que planteaba Rubén Torrecilla. Ahora, con Beto Company a los mandos, el Hércules quiere ser protagonista, asumir riesgos en la salida de balón, presionar alto y someter a sus rivales. Casi nada.

El técnico blanquiazul sigue recuperando efectivos y viajarán a Tarragona los atacantes Carlos Rojas y Fran Sol, ausentes ante el Betis Deportivo por sanción. Pese a estas novedades, es muy probable que Beto Company apueste por dar continuidad al once que se mostró solvente frente al filial, que estaría formado por: Carlos Abad, Samu Vázquez, Javi Rentero, Adrián Bolo, Javi Jiménez, Carlos Mangada, Ben Hamed, Antonio Aranda, Unai Ropero, Jeremy de León y Slavy.

Por su parte, el capitán Nico Espinosa sigue acumulando semanas de trabajo junto a sus compañeros, pero su presencia en el once está descartada tras cuatro meses de convalecencia por una grave lesión de tobillo. Beto Company pidió este viernes «prudencia y paciencia» con Nico, ya que se quiere evitar a toda costa una lesión muscular que le haga perderse los últimos partidos de 2025.

El nuevo entrenador del Hércules ve el choque de este domingo como una gran reválida: «El Nàstic también es un club histórico, cuenta con una gran afición y va a ser un partido en un escenario top. Además, el Nàstic saldrá con energía para demostrar a los suyos que tiene personalidad. Para nosotros cada partido fuera de casa es una magnífica oportunidad para demostrar nuestra identidad, que es la de ganar con independencia del escenario, debemos ir con esa intención», señaló Beto Company antes de viajar a Tarragona.

