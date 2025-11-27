Galvañ, tras renovar hasta 2028: «El Rico Pérez me pone los pelos de punta» El canterano se ha consolidado en el primer equipo y el secretario técnico Paco Peña valora su trabajo en la sombra

Lucas V. Belmar Alicante Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:27 Comenta Compartir

Jorge Galvañ ha cumplido el sueño de los miles de niños herculanos que sueñan algún día con llegar al primer equipo y consolidarse. El canterano se ha reivindicado como un lateral derecho más que fiable en este tumultuoso tramo inicial de Liga y el Hércules le ha premiado con la renovación hasta 2028.

El jugador campellero, de 22 años, está en una nube: «Desde muy pequeño venía al Rico Pérez con mis abuelos y mis padres, para mí es un orgullo tremendo estar aquí, no tengo palabras. Jugar en el Rico Pérez es inexplicable, se me ponen los pelos de punta, estoy muy feliz», ha declarado Galvañ tras su prolongación de contrato.

El canterano ha trabajado lo indecible en la sombra a la espera de su oportunidad y fue Rubén Torrecilla quien apostó por él este curso en ausencia de Samu Vázquez, ya que la alternativa de Sotillos en el flanco derecho tampoco le convencía. Galvañ echó la puerta abajo cuando el Hércules estaba repleto de dudas. Se ha reivindicado como un lateral disciplinado en defensa y con una exhuberancia física que le hace ganar muchas veces la línea de fondo por pura potencia. Además, el campellero ha recibido la recompensa del gol, ya que vio puerta ante el Teruel y frente al filial del Atlético de Madrid.

El secretario técnico Paco Peña ya avisaba hace un mes en este diario de que Galvañ había venido para quedarse en el primer equipo. «En el vestuario es muy querido porque nunca se queja, ha jugado en muchas posiciones, ha tenido pocas oportunidades en años anteriores y nunca ha puesto una mala cara», explica el secretario técnico. Y añade: «Es un chico herculano a muerte y se merece lo que le está pasando. Siempre quiere aprender, es humilde, trabaja de manera espectacular en el día a día y no me sorprende el nivel que está dando».

Galvañ llegó con ocho años a la cantera del Hércules, pero no ha transitado un camino de rosas, ya que también tuvo que salir al fútbol base del Intercity y del Cartagena para curtirse. «Es un orgullo muy grande estar en el primer equipo del Hércules», insiste el campellero.

Por otro lado, el equipo de Beto Company sigue preparando la complicada visita de este domingo (16:00 horas) al Nàstic de Tarragona con toda la plantilla a excepción de los lesionados Roger Colomina y Oriol Soldevila. El técnico blanquiazul podrá contar de nuevo con el extremo Carlos Rojas y el delantero Fran Sol, ausentes ante el filial del Betis por sanción.

Temas

Estadio José Rico Pérez