El Hércules de Beto echa a andar este sábado en un partido trampa

Beto Company se estrenará este sábado al frente del Hércules en un partido trampa que estará marcado por las bajas temperaturas. El conjunto blanquiazul recibe al colista Betis Deportivo a las 21:00 horas en el Rico Pérez y la gran novedad es la presencia del técnico valenciano, quien sólo ha tenido cuatro entrenamientos para implantar su sistema de juego e ideario. El técnico que ascendió al Andorra quiere ver a un Hércules atrevido, con la presión alta y que asuma riesgos. Es decir, en las antípodas de lo propuesto por Rubén Torrecilla.

«Es imposible que todo salga perfecto el primer día, pero no sólo aquí, sino en cualquier sitio, lo que sí puedo decir es que vamos a ser el Hércules de las cero excusas», señaló Company en su presentación. Sabe que apenas ha tenido tiempo de trabajar con el grupo, pero el tren de la competición no se detiene y urge sumar los tres puntos frente a un filial del Betis que llega herido, pero que cuenta con argumentos ofensivos para complicarle la vida a cualquiera. Uno de ellos es el delantero Yanis Senhadji, quien tuvo un paso efímero por el Hércules en la segunda vuelta del curso pasado debido a una lesión de rodilla sobre la que no se han aclarado todavía las dudas.

El nuevo técnico del Hércules no ha dado pistas sobre su primer once inicial y lo único confirmado es que el capitán Nico Espinosa tendrá minutos en la segunda parte por primera vez este curso. El canterano acumula tres semanas de trabajo con sus compañeros, tiene muy buenas sensaciones y ganas de ayudar, pero el cuerpo técnico insiste en que toda precaución es poca y el gran objetivo es que no sufra ninguna lesión muscular en su regreso a la competición. Por el contrario, Company no podrá contar este sábado con los lesionados Oriol Soldevila y Roger Colomina, ni con los sancionados Fran Sol y Carlos Rojas.

El Hércules de Torrecilla se mostró especialmente solvente en el Rico Pérez y las tres victorias consecutivas frente al Villarreal B, Atlético B y Europa le han permitido no caer a puestos de descenso tras haber sumado sólo un punto de dieciocho como visitante. El nuevo técnico considera fundamental mantener esta fortaleza en el Rico Pérez: «Los rivales tienen que sentir que de aquí es imposible sacar puntos, lo tienen que sentir antes del pitido inicial y también después».

