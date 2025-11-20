Beto Company: «Vamos a ser el Hércules de las cero excusas, hay que mandar siempre» El nuevo técnico blanquiazul pide valentía a la plantilla para ser protagonista en los partidos: «En el vestuario veo una ilusión desbordante»

El nuevo técnico del Hércules Beto Company ha transmitido una «ilusión desbordante» durante su presentación en el Rico Pérez. Tiene muy claro qué Hércules quiere y pide valentía a la plantilla para ser protagonista y mandar siempre en los partidos, sea en el campo que sea.

¿Cómo han sido sus primeras horas al frente del Hércules?

En primer lugar, estoy agradecido de estar en este club histórico y enorme. Las primeras horas han sido de mucho trabajo pero también veo mucha ilusión en el vestuario y una energía desbordante. La predisposición al trabajo es extraordinaria y estamos encantado con lo que se respira.

El sábado debuta frente al Betis con sólo cuatro entrenamientos al frente del equipo. ¿Le ha dado tiempo a implantar sus ideas o lo hará de manera progresiva?

Los procesos de creación siempre son mas complejos que los de destrucción, pero le dije a los jugadores que vamos a ser el equipo de las cero excusas a partir de ahora. No puede salir todo a la primera, es imposible, ni aquí ni en ningún sitio, y tenemos claro también que la competición no espera a nadie. Es evidente también que asentar todo lo que queremos asentar será más fácil desde las victorias.

¿Qué quiere cambiar y qué le gustaría mantener de lo visto hasta ahora?

El equipo ha sido fiable en casa y yo quiero seguir siéndolo, que el rival sienta que no va a poder sacar puntos, antes del pitido inicial y después. Tengo una manera de entender el fútbol, la de ir a buscar las cosas, tomar y asumir ciertos riesgos, ser protagonistas siempre, mandar siempre, que el rival sepa que vamos a mandar y a atacar todos los partidos.

¿Esta plantilla se amolda al sistema que quiere implantar?

La plantilla actual es la mejor del mundo, esta muy capacitada... desde fuera teníamos la sensación de que la plantilla tiene nivel para cosas importantes y desde dentro nos han convencido, vamos a muerte con ellos.

¿Qué objetivos se marca?

El objetivo número uno es ganar el sábado, el numero dos es construir una identidad y, el número tres, es mirar hacia arriba, no tengo ningún interés en mirar hacia abajo.

¿Cree que se puede mandar y ser protagonista también en campos con menos espacios que el Rico Pérez?

Por supuesto, hay que adaptarse y seguir siendo protagonista, los campos pueden condicionar pero son campos de futbol verdes, con porterías y juegan once contra once. Lejos del Rico Pérez también quiero a un Hércules combinativo y con la presión alta.

¿Qué le sedujo del reto que le propone el Hércules?

La grandeza del club, es imposible decirle que no al Hércules, es un club inmenso. Todos los retos generan inquietud y te obligan a ser mejor cada día, no me da vértigo, lo que tengo es una pasión y una ilusión desbordante, tengo unas ganas locas de salir al Rico Pérez el sábado.

¿Podrá echar mano de Nico Espinosa ante el Betis?

Las sensaciones son buenísimas, es uno más entrenando y ya lleva tres semanas, pero sabemos de dónde viene e iremos despacio con él.

Los delanteros Fran Sol y Slavy aún no han visto puerta. ¿Le preocupa? ¿Ha hablado con ellos?

Son dos delanteros top de la categoría y me reafirmo en ello después de haberlos visto entrenar. Así se lo he dicho a ellos y tengo confianza total. Los goles van a llegar.

Dijo Torrecilla que le deja una familia unida en el vestuario...

Me crucé ayer con él y me pareció un tío encantador y educado, me dio buena impresión en un momento muy jodido para él. Le felicité porque me he encontrado una familia en el vestuario y él lleva dos años y medio en el cargo, heredo un grupo espectacular.

El centro del campo es fundamental en su plan de juego. ¿Tiene el tipo de centrocampistas que necesita?

Unai Ropero puede ayudar dentro y fuera, Carlos Mangada nos debe dar equilibrio y una salida limpia de balón con su golpeo impresionante de zurda... Aranda en las zonas interiores va a ser importante... Ben Hamed lo conocemos muy bien del año pasado y tiene un despliegue físico increíble que nos debe ayudar en fase defensiva y también para cargar el área y estar cerca de rechaces... Estoy muy contento con la plantilla que tengo.

