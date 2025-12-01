Fran Sol y Slavy se quitan un peso de encima Los delanteros del Hércules se estrenan como goleadores coincidiendo con la llegada de Beto Company al banquillo

Los delanteros del Hércules por fin sonríen. Fran Sol y Slavy están aún muy lejos del nivel que a ellos les gustaría dar, pero, coincidiendo con la llegada de Beto Company al banquillo, ambos comienzan a carburar. Por lo pronto, los dos han estrenado su casillero goleador, algo que les martirizaba y que añadía piedras a su mochila cada semana, ya que ambos llegaron este verano a Alicante con un buen contrato bajo el brazo y muchas ilusiones puestas en ser protagonistas en un club histórico.

Slavy se estrenó frente al Betis Deportivo al convertir el penalti cometido sobre Jeremy de León. El punta hispano-búlgaro fue titular ante el filial por la sanción de Fran Sol y también repitió de inicio en Tarragona, donde marcó su segundo tanto al aprovechar el rechace del penalti previamente fallado por él mismo. Slavy, de 23 años, fue uno de los primeros fichajes realizados el pasado verano por el Hércules ya que le tenía en agenda desde el mercado de invierno del curso pasado. Hace justo un año, el acuerdo con el punta hispano-búlgaro era total, pero finalmente se metió de por medio el Villarreal y recaló en el filial amarillo.

Por su parte, Fran Sol gritó con rabia el gol que permitió al Hércules empatar en Tarragona. Pocos minutos antes, el delantero madrileño se echó las manos a la cabeza al ver cómo le anulaban un tanto por fuera de juego, una sensación amarga que ya experimentó en Antequera en una acción que, incomprensiblemente, el VAR no rectificó.

Fran Sol fue, probablemente, el fichaje más ilusionante del Hércules el pasado verano. A sus 33 años, el ariete madrileño tiene un amplio currículum a sus espaldas tras pasar por equipos como el Oviedo, Willem II, Dinamo de Kiev, Tenerife, Eibar, Málaga o AEK Larnaca. El veterano delantero llegó al Hércules especialmente ilusionado tras pasar dos años en Chipre y desde los primeros días se convirtió en un hombre fuerte en el vestuario. Tras estrenarse como goleador blanquiazul en Tarragona, todo el banquillo fue a abrazarle y varios excompañeros le mostraron su cariño por redes sociales al saber que se había quitado un peso de encima.

Tras haber sumado cuatro puntos de los últimos seis desde la llegada de Beto Company, el Hércules recibirá este sábado (16:00 horas) al Juventud Torremolinos en el Rico Pérez. El equipo andaluz llegará a Alicante con dudas tras caer derrotado por 0-3 frente al Villarreal B, si bien tiene 18 puntos, los mismos que el Hércules.