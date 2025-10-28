Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Lola Cuenca Gómez. T. A.

Fallece a los 50 años Lola Cuenca, la trabajadora del Hércules que nunca perdió su sonrisa

Comenzó a trabajar en el Rico Pérez en 1995 como responsable de limpieza y después ejerció de portera y acomodadora

Lucas V. Belmar

Lucas V. Belmar

Alicante

Martes, 28 de octubre 2025, 15:12

La gran familia del herculanismo está de luto por el fallecimiento de Lola Cuenca Gómez a los 50 años, una trabajadora del club que siempre estuvo en la sombra con una sonrisa y un desempeño extraordinario de sus funciones.

Lola Cuenca comenzó a trabajar en el Rico Pérez en la década de los 90 como responsable de limpieza de los aseos y varios años después ejerció de portera y acomodadora hasta que el Hércules prescindió de estos empleados hace algo más de un lustro.

Los extrabajadores del club lamentan profundamente su repentina pérdida debido a una enfermedad con desenlace muy rápido y ponen en valor su gran categoría humana. DEP, Lola.

