Fallece a los 50 años Lola Cuenca, la trabajadora del Hércules que nunca perdió su sonrisa Comenzó a trabajar en el Rico Pérez en 1995 como responsable de limpieza y después ejerció de portera y acomodadora

La gran familia del herculanismo está de luto por el fallecimiento de Lola Cuenca Gómez a los 50 años, una trabajadora del club que siempre estuvo en la sombra con una sonrisa y un desempeño extraordinario de sus funciones.

Lola Cuenca comenzó a trabajar en el Rico Pérez en la década de los 90 como responsable de limpieza de los aseos y varios años después ejerció de portera y acomodadora hasta que el Hércules prescindió de estos empleados hace algo más de un lustro.

Los extrabajadores del club lamentan profundamente su repentina pérdida debido a una enfermedad con desenlace muy rápido y ponen en valor su gran categoría humana. DEP, Lola.

