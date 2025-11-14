Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Supremo avala el proyecto de un amarre para megayates en el Puerto de Alicante
C.Tangana con su pareja, Rocío Aguirre en los Premios Goya 2023. EFE

C. Tangana y Rocío Aguirre van a ser padres

La fotógrafa chilena publica en Instagram una imagen con su tripa y confirma que esperan su primer hijo

Miguel G. Casallo

Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:22

Comenta

Rocío Aguirre (Chile, 1989), pareja del artista español C. Tangana (España, 1990), ha anunciado este viernes en su cuenta de Instagram que está embarazada. En la imagen, la fotógrafa se retrata frente a un espejo mostrando su tripa en un estado avanzado de gestación, y acompaña el post con una frase cargada de nostalgia chilena: «Las guagüitas vienen con la marraqueta bajo el brazo».

Aunque Rocío no etiqueta directamente a su pareja en la publicación, su anuncio ha generado una oleada de cariño y felicitaciones. Amigos cercanos, seguidores y profesionales de su entorno han reaccionado con entusiasmo, celebrando uno de los hitos más importantes en la vida de la pareja.

La relación entre Aguirre y Tangana, discreta pero sólida, comenzó en 2019 tras conocerse en un bar. Ella llegó a España desde Chile para formarse en fotografía, y poco después la pandemia los sorprendió juntos en México, un episodio que reforzó su vínculo. La última publicación juntos fue compartida en la cuenta de Instagram de la artista chilena que subió varias fotos felicitando al cantante.

Rocío ha confesado en otras entrevistas que siempre ha sido reacia a ser conocida únicamente como «la novia de». Antes de mudarse a España, ya tenía una carrera consolidada en Chile. También ha explicado que, aunque colaboran creativamente, han decidido no trabajar juntos con frecuencia para mantener su relación al margen del ruido mediático.

A lo largo de los años, la pareja ha aparecido en eventos como los Premios Goya y ha mostrado retazos de su vida, pero siempre cuidando su intimidad. Por el momento no ha habido un comunicado oficial conjunto de la pareja más allá de la publicación de Aguirre en Instagram.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los vecinos de la playa de San Juan de Alicante piden un cartel al estilo de Hollywood
  2. 2 Nueva cita para crear el pulmón más verde de Alicante con dos mil nuevos árboles
  3. 3 Un buitre leonado de más de dos metros obliga a activar una alerta junto al aeropuerto de Alicante-Elche
  4. 4 El mensaje de Messi a la afición de la provincia de Alicante
  5. 5 La Universidad de Alicante reformará uno de sus edificios más transitados: «Es incómodo»
  6. 6 Las cinco noticias más destacadas de este jueves 13 de noviembre en Alicante
  7. 7 Villena denuncia el enterramiento de 346.000 toneladas de residuos de la dana en un vertedero privado sin tratamiento
  8. 8 Nico Espinosa ya tiene fecha de vuelta en el Hércules
  9. 9 «La gente viene a Alicante no solo porque sea divertido, sino también porque es sano»
  10. 10 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en un descampado en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante C. Tangana y Rocío Aguirre van a ser padres

C. Tangana y Rocío Aguirre van a ser padres