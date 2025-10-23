Shakira, salpicada por una nueva polémica económica

Joaquina Dueñas Jueves, 23 de octubre 2025, 15:16 | Actualizado 15:28h. Comenta Compartir

Después de verse envuelta en un litigio con la Hacienda española por irregularidades cometidas en los años 2012, 2013 y 2014 que se saldó con un acuerdo por el que Shakira admitió el fraude y pagó una cifra millonaria, aunque sigue sosteniendo su inocencia, una nueva polémica económica salpica a la cantante colombiana. Un octogenario estadounidense le reclama 100 millones de dólares por tres delitos.

Fue el periodista Saúl Ortiz el primero en hacerse eco de esta información en el programa 'Fiesta' donde reveló que «se acusa a Shakira de un abuso económico a una persona mayor de Estados Unidos». El pasado 30 de marzo, David Rashidian demandaba a la estrella de la música ante la Corte de Miami lo que ha provocado que la justicia esté llevando a cabo una investigación por presuntos delitos de fraude, incumplimiento contractual y abuso de persona mayor.

La versión del demandante señala que firmó con la artista un acuerdo para publicar un libro de memorias y para promover una gira internacional de un centenar de conciertos. Además, asegura que le entregó 140.000 dólares destinados a sufragar estancias en hoteles, facturas médicas y viajes familiares, además de otros 3.500 dólares para gastos de emergencia durante un supuesto viaje a Cuba que habría hecho Shakira.

El incumplimiento de los términos del contrato llevó a Rashidian a solicitar la devolución del dinero adelantado, además de una indemnización de 100 millones de dólares por daños y perjuicios, así como las costas del proceso legal.

Sin embargo, todos los conciertos de Shakira están a cargo de Live Nation, una poderosa empresa de entretenimiento que trabaja con primeras espadas de la música mundial como Taylor Swift, Bad Bunny, Madonna, J Balvin o Rihanna. Fue en el 2008 cuando se anunció por primera vez un acuerdo millonario entre la de Barranquillas y Live Nation. Su nombre se puede leer también en los carteles promocionales de su exitosa gira 'Las mujeres no lloran'.

En este sentido, las sospechas apuntan a que alguien podría haber suplantado la identidad de Shakira para cometer el fraude denunciado por el promotor estadounidense que ha aportado como pruebas con conversaciones supuestamente con la cantante a través de una cuenta de Facebook, en las que hay una imagen del carné de conducir de la artista, así como un billete de avión a su nombre y otros documentos dirigidos a probar la relación profesional.

En este sentido, desde el entorno de la colombiana defienden su inocencia y aseguran que está tranquila a la espera de que todo se esclarezca lo antes posible. «Sospechamos que no es Shakira, sino que alguien que se ha hecho pasar por la cantante manteniendo contacto con este señor. Ha firmado un acuerdo a su nombre y creemos que la absolverán», expresó el periodista que reveló la información. En todo caso, será la justicia de Estados Unidos la que tenga la última palabra.

Entretanto, Shakira está en plena celebración de dos hitos de su carrera musical, los 30 años de su trabajo 'Pies descalzos', lanzado en octubre de 1995, y los 20 de 'Fijación oral', de junio de 2005. Para ello, ha lanzado en la madrugada del jueves un EP con cinco canciones de los dos álbumes en los que reversiona 'Hips Don't Lie' con Ed Sheeran y el colombiano Beéle. Las cuatro canciones que completan de este lanzamiento especial son 'Antología', 'La Pared', 'Día de enero' y 'Pies descalzos'

«¡Gracias por caminar conmigo durante estos 30 años de Pies Descalzos, y 20 años de Fijación Oral!», ha publicado en sus redes sociales. «Tantos recuerdos y canciones que me formaron como artista y que hicieron parte del camino de la música latina en el mundo. Espero que les guste, ¡los quiero!», ha expresado.