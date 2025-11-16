Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe

El reproche de Carlota Corredera a Terelu Campos: «Estoy muy dolida»

La periodista ha revelado en el podcast 'Chico de revista', de Arnau Martínez, ha confesado que hace tiempo que no se habla con la hija mayor de María Teresa Campos

Joaquina Dueñas

Domingo, 16 de noviembre 2025, 14:18

Comenta

Carlota Corredera ha revelado recientemente sus diferencias con Terelu Campos. En el podcast 'Chico de revista', de Arnau Martínez, ha confesado que hace tiempo que no se habla con la hija mayor de María Teresa Campos y ha explicado los motivos de este distanciamiento. «Tengo un problema con Terelu. Estoy dolida, perdida y estoy segura de que ella también está enfadada conmigo», ha dicho. Carlota ha explicado que siempre ha hablado «bien y con cariño» de la madre de Alejandra Rubio. «No lo hago para que me dé las gracias, lo hago porque la quiero de verdad», ha apuntado. «Pero, cuando la he criticado porque creo que es muy peligroso lo que está haciendo con Carlo padre, le ha tenido que sentar faltar porque, el día que hablé de este tema, me llamó por teléfono dos veces y yo no se lo cogí», ha explicado.

«No me gusta ese tipo de persona que no agradece jamás lo bueno que dices de ella, pero cualquier cosa que digas que va contra el discurso habitual, le parece fatal«, ha subrayado. »Me da rabia, porque si no levantas el teléfono para ser agradecida, pues tampoco lo levantes cuando te enfadas«, ha zanjado, aunque ha reconocido que le gustaría poder hablarlo con Terelu en persona.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un parapentista muerto y dos senderistas heridos este sábado en la provincia de Alicante
  2. 2 Alicante lleva a cabo la mayor inversión de la historia en el Castillo de Santa Bárbara
  3. 3 Un empresario de Alicante, a juicio por vaciar la empresa familiar y levantar una sociedad paralela con testaferros de confianza
  4. 4 El nuevo servicio de la Policía Local de Alicante ya está operativo
  5. 5 Un padre y su hija, al descubierto: cocaína, armas y un velero de 14 metros en el puerto de Torrevieja
  6. 6 La Guardia Civil y la Generalitat coordinan nuevas acciones para frenar las construcciones ilegales en Alicante
  7. 7 Rafael Bernabeu, el médico alicantino que soñó antes que nadie con la vida
  8. 8 Carmen cumple 100 años y aún aguanta despierta hasta que termine de jugar el Real Madrid
  9. 9 Las cinco noticias más destacadas de este sábado 15 de noviembre en Alicante
  10. 10 Una orquesta con mucho que tocar y emocionar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El reproche de Carlota Corredera a Terelu Campos: «Estoy muy dolida»

El reproche de Carlota Corredera a Terelu Campos: «Estoy muy dolida»