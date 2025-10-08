Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luis Martínez de Irujo. EFE

Paige Harris, la nueva incorporación en la familia Alba

La joven británica, pareja de Luis Martínez de Irujo, disfrutó de la boda de los duques de Arjona como una más

Joaquina Dueñas

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:39

Comenta

La boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan supuso, además de la celebración de amor de la pareja, la presentación en sociedad de Paige Harris, novia de Luis Martínez de Irujo, hijo del duque de Arjona. La joven aparece posando con la familia en algunas de las fotografías del enlace publicadas por la revista ¡Hola!, cedidas por los novios. También se la ve disfrutando de un romántico baile con su pareja.

Ha sido precisamente esta publicación la que ha revelado que se trata de una joven británica nacida de Bournemouth, ciudad de la costa sur de Gran Bretaña, que ejerce como experta financiera en J.P. Morgan, la misma consultora en la que trabaja Luis Martínez de Irujo desde junio de 2022.

Por lo demás, son pocos los detalles que han trascendido. Se desconoce cuándo comenzó su romance y si la familia Alba ya conocía a Page con anterioridad al enlace. Lo que sí es seguro es que pudo disfrutar de la boda de los duques de Arjona plenamente integrada con las invitadas más jóvenes, como Tana Rivera, hija de Eugenia Martínez de Irujo, o la propia Amina, la otra hija de Cayetano y melliza de Luis, que ejerció de madrina de su padre.

Entre las anécdotas que completaron el gran día, el divertido baile cruzado que protagonizaron Cayetano y su hija junto a Bárbara y Luis o el original regalo de Eugenia a los novios: una moto de época con sidecar con la inscripción 'Arjona Dukes'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los barrios de Alicante donde no se concederán nuevas licencias para pisos turísticos
  2. 2 Lista de municipios en alerta naranja y amarilla en Alicante por la dana del puente de octubre
  3. 3 Detenido en Alicante por traer ilegalmente a su madre a España para que accediese a un tratamiento de 9.000 euros en la sanidad pública
  4. 4 Muere tras ser arrastrado por un coche cuando le robaban el móvil en Torrevieja
  5. 5 Alicante recupera una comisaría de Policía Local en uno de los barrios más sensibles de la ciudad
  6. 6 Nueva subida en las Hogueras de Alicante con diez comisiones más en Primera y Segunda: ¿qué pasará con la subvención?
  7. 7 Las cinco noticias más importantes de este martes 7 de octubre en Alicante
  8. 8 Frenazo a los alojamientos turísticos en Alicante: sin nuevas licencias en zonas saturadas ni en bajos de vías comerciales
  9. 9 El Consell habilita un centro de acogida temporal de menores migrantes en la provincia de Alicante mientras recurre al Gobierno
  10. 10 La Aemet avisa de un nuevo episodio de lluvias «intensas y tormentas» en Alicante a partir del jueves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Paige Harris, la nueva incorporación en la familia Alba

Paige Harris, la nueva incorporación en la familia Alba