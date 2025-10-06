Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Príncipe Andrés. AFP

Un nuevo libro sobre Jeffrey Epstein amenaza con volver a salpicar al príncipe Andrés

'Blue Butterfly: Inside the Diary of an Epstein Survivor' relata la historia de una de sus víctimas, Juliette Bryant

Joaquina Dueñas

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:34

Comenta

El próximo 18 de octubre verá la luz 'Blue Butterfly: Inside the Diary of an Epstein Survivor', un libro que relata la historia de una de las víctimas de Jeffrey Epstein y que amenaza con salpicar una vez más al príncipe Andrés, amigo del magnate condenado por pedofilia. «Justo cuando uno piensa que no puede haber más acusaciones contra Andrés y Epstein, salen más a la luz», han comentado desde el entorno de la editorial TrineDay al diario británico 'The Mirror'. «Amenaza con graves repercusiones, no solo para Andrés, sino para todos los que lo han protegido. Si Andrés está conectado a las redes más profundas que describe McCarthy, las consecuencias serán graves», han añadido.

Un portavoz de la editorial ha señalado que la obra «presenta nuevas y explosivas revelaciones sobre el príncipe Andrés y otras figuras de alto perfil, añadiendo nombres y conexiones que el mundo nunca ha visto ni oído». Además, ha subrayado que Epstein, lejos de ser «un depredador solitario» formaba parte de «una realidad mucho más oscura, deliberadamente oculta a la vista del público». En este sentido, el trabajo de la autora, Sarah McCarthy, profundiza en los vínculos del hermano del rey Carlos III con Peter Nygard, un empresario canadiense del sector de la moda, condenado también por delitos sexuales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambio radical del tiempo en Alicante: las lluvias vuelven este lunes y anticipan una posible dana para el puente
  2. 2 Una patera llega al Cabo de la Huerta de Alicante con una decena de jóvenes migrantes a bordo
  3. 3 Brutal accidente en la AP-7 de Alicante: un coche destrozado deja dos heridos, uno atrapado entre los hierros
  4. 4 Horas decisivas para el futuro de Rubén Torrecilla en el Hércules CF
  5. 5 El Ayuntamiento negocia con Vox un refuerzo de la limpieza
  6. 6 Pillados tras el chapuzón: tres detenidos en Alicante por robar el bolso a una bañista en el Postiguet
  7. 7 Manifestación sobre dos ruedas en Alicante: los motoristas se rebelan contra la DGT
  8. 8 Segundo accidente de tráfico en menos de 24 horas en Alicante tras un choque frontal en la carretera de les Rotes
  9. 9 Cortes de luz en Alicante: hasta seis horas sin suministro en una treintena de edificios
  10. 10 La mejor brasa del Mediterráneo se enciende en el sur de Alicante: «Es la forma de cocinar más ancestral»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Un nuevo libro sobre Jeffrey Epstein amenaza con volver a salpicar al príncipe Andrés

Un nuevo libro sobre Jeffrey Epstein amenaza con volver a salpicar al príncipe Andrés