Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Isabel Preysler durante la presentación de sus memorias. EP

«Esta nariz no la toques más, ya estás bien, estás guapa», la recomendación del cirujano Javier Benito a Isabel Preysler

El doctor le atendió después de recibir un cabezazo accidental de Ana Boyer mientras jugaban

Joaquina Dueñas

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:21

Comenta

La nariz de Isabel Preysler y sus cambios a lo largo de los años han sido objeto de numerosas especulaciones. La reina de corazones ha mantenido en secreto todo lo referido a este apéndice facial hasta la publicación de sus memorias, 'Mi verdadera historia', cuando ha revelado el calvario de las numerosas cirugías a las que ha tenido que someterse. El doctor Javier de Benito, quien la atendió después de que recibiera un cabezazo accidental de su hija Ana Boyer mientras jugaban, cuenta en la revista 'Lecturas' cómo le recomendó no retocarse más: «Esta nariz no la toques más, ya estás bien, estás guapa».

«Ella es una mujer atractiva y, a veces, buscar la perfección en algo es muy difícil y complicado», asegura el doctor. «Yo me considero un experto, conozco mis límites, he hecho muchas narices en el mundo y le recomendé el que había sido mi profesor, el doctor Jack Gunter de Dallas. Le dije: 'Escúchalo y decide', y ella fue, lo escuchó y decidió intervenirse», recuerda.

Según relata Isabel, todo comenzó cuando se operó de amígdalas en su juventud y el doctor, sin informarle, le limó el tabique. Años después, ya casada con Julio Iglesias, quiso quitarse un bulto que le estaba saliendo en el caballete, por lo que decidió operarse. Así, su primera rinoplastia oficial estuvo a cargo de Benito Vilar Sancho, por cuyas manos había pasado ya su amiga Carmen Martínez Bordiú.

Cuenta que, en aquella intervención, su nariz se «desmoronó» y que el equipo médico entró en pánico ya que no tenían fotografías de su rostro para la reconstrucción. Utilizaron cartílago de la oreja para salvar la nariz. El mismo doctor le hizo otra rinoplastia de revisión pero el resultado tampoco fue satisfactorio.

Isabel volvió a intentarlo en Nueva York, donde un doctor rechazó su caso y otro lo aceptó. De aquella operación obtuvo una nariz «correcta, pero de cristal», recuerda. Todo iba bien hasta que su hija Ana Boyer la golpeó por accidente. Fue entonces cuando entró en juego su «gran amigo» Javier de Benito, que le recomendó la visita al doctor Jack Gunter en Dallas, tal como él mismo ha contado, aunque le recomendó que no se tocara. El cirujano utilizó un trozo de costilla para el implante que sujetó con tres tornillos, lo que la reina de corazones supo cuando se le cayó uno. Los otros dos se los quitó en otra operación.

Agotada, ha tirado la toalla, tal como explicó en la presentación de sus memorias: «Tengo la nariz tan destrozada y estoy tan cansada de médicos y operaciones que ya me da igual todo me da igual».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vito Quiles llega a la Universidad de Alicante en medio de cánticos e insultos en una Facultad dividida
  2. 2 Se acabó el tardeo en el Mercadito de Fogueres al aplicar el mismo horario que racós y barracas
  3. 3 Conmoción en las Hogueras de Alicante por la pérdida de Loli Cuenca, presidenta de Francisco Albert
  4. 4 Ryanair lanza descuentos con motivo de Halloween para viajar desde el aeropuerto de Alicante-Elche a partir de 15 euros
  5. 5 La visita de Vito Quiles a la Universidad de Alicante desata un pulso entre ultras y pancatalanistas
  6. 6 Alicante busca nuevo sitio para los fuegos de Hogueras tras descartar la playa del Cocó
  7. 7 Fallece a los 50 años Lola Cuenca, la trabajadora del Hércules que nunca perdió su sonrisa
  8. 8 Las cinco noticias más destacadas de este martes 28 de octubre en Alicante
  9. 9 La denegación de fondos europeos tumba el primer proyecto en Alicante
  10. 10 Precios por las nubes para ver el Elche-Real Madrid: estos son los importes y las zonas disponibles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante «Esta nariz no la toques más, ya estás bien, estás guapa», la recomendación del cirujano Javier Benito a Isabel Preysler

«Esta nariz no la toques más, ya estás bien, estás guapa», la recomendación del cirujano Javier Benito a Isabel Preysler