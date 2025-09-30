Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El príncipe Andrés y Carlos III. R.C.

Las memorias del príncipe Andrés mantienen en vilo a Carlos III

Los rumores sobre la publicación de un libro del hermano del monarca llegan después de que decidiera apartarlo de las celebraciones privadas

Joaquina Dueñas

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:59

La tensión vuelve a sacudir los muros del Palacio de Buckingham. Según la prensa británica, el príncipe Andrés podría estar preparando unas memorias «devastadoras», un relato personal que amenaza con superar en impacto al libro del príncipe Harry. El solo rumor de este proyecto mantiene en vilo a Carlos III y a sus asesores, temerosos de nuevas revelaciones sobre la vida privada de los Windsor y de los años más controvertidos del duque de York.

El hijo de Isabel II, apartado de la vida pública por su amistad con Jeffrey Epstein y la demanda por abusos sexuales que se resolvió fuera de los tribunales, habría encontrado con este libro una vía para contar su versión. Sin embargo, en Palacio temen que en realidad sea un ajuste de cuentas con la familia. El experto en realeza británica, Richard Kay, ha advertido que el príncipe Andrés podría ser un personaje muy peligroso para la Corona y ha desvelado la preocupación en los círculos reales «por la posibilidad de que Andrés llegue al límite y comience a divulgar secretos reales».

Los rumores sobre las memorias del príncipe Andrés han llegado justo después de que el monarca tomara la tajante decisión de pedir a su hermano menor y a su exmujer, Sarah Ferguson, que se hagan «invisibles» no solo en los actos oficiales, sino también los familiares, eliminándolos de las celebraciones familiares de Navidad. Una determinación que ha adoptado después de que viera la luz un correo que la duquesa de York envió hace años a Epstein pidiéndole disculpas y ensalzando su amistad cuando ya había sido condenado por delitos sexuales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La suspensión de clases en 13 municipios por las lluvias y tormentas este martes afecta a más de 39.000 alumnos
  2. 2 Lista de municipios de Alicante con alerta naranja y amarilla este martes por las lluvias y tormentas
  3. 3 Las tormentas ya acumulan cerca de 110 litros por metro cuadrado en el interior y litoral de Alicante
  4. 4 El aeropuerto de Alicante-Elche se queda sin cuatro vuelos semanales a Islandia tras el cierre de una aerolínea
  5. 5 La Aemet eleva la alerta naranja a toda la provincia de Alicante por lluvias que podrán dejar más de 140 litros por m2
  6. 6 ¿Por qué Torrecilla sigue al frente del Hércules?
  7. 7 Alicante cierra playas y parques por la alerta naranja mientras refuerza la seguridad nocturna
  8. 8 Este municipio de Alicante aumenta casi un 500% las multas por tirar basuras
  9. 9 Las cinco noticias más importantes de Alicante este lunes 29 de septiembre
  10. 10 El temporal deja vuelos con retraso y desvíos al aeropuerto de Alicante-Elche

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Las memorias del príncipe Andrés mantienen en vilo a Carlos III

Las memorias del príncipe Andrés mantienen en vilo a Carlos III