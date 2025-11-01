Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Nicki Nicole y Lamine Yamal en sus redes sociales. Instagram

Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole: «No fue por infidelidad»

El joven futbolista del Barcelona confirma que finalizó su relación con la cantante argentina de forma amistosa y ante los rumores que señalaban un posible engaño

M. G.

Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:23

El astro emergente del fútbol español, Lamine Yamal, de 18 años, ha declarado públicamente que su relación con la artista argentina Nicki Nicole ha llegado a su fin. En declaraciones al periodista Javi de Hoyos en el programa 'D Corazón' (RTVE), Yamal transmitió este mensaje: «No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad».

El jugador señaló que los rumores que vinculaban su separación con un viaje reciente a Italia y un supuesto episodio de infidelidad son ciertos sólo en tanto que «ya no estábamos juntos» cuando ocurrieron esos hechos. «No he sido infiel a Nicki Nicole ni he estado con otra persona», añadió.

La vinculación entre los dos nombres trascendió el ámbito privado a finales de agosto de 2025, cuando Yamal compartió en sus redes sociales imágenes junto a Nicki Nicole para celebrar su 25º cumpleaños, lo que parecía oficializar el noviazgo.

El noviazgo entre ambos había trascendido en el pasado verano, poco después del cumpleaños del futbolista, con apariciones públicas como pareja y escapadas compartidas.

Por el momento, ninguno de los dos ha detallado los motivos concretos de la ruptura, lo que deja en el aire varias incógnitas sobre el desenlace de una relación que captó atención en el ámbito mediático.

