Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El PP ya negocia con Vox la sucesión de Mazón: Feijóo llama a Abascal y ambos coinciden en «dar estabilidad» a la Comunitat
Jonathan Bailey. Reuters

Jonathan Bailey, hombre más sexi del mundo en 2025

La revista 'People' ha nombrado al actor inglés de 37 años por su «encanto, ingenio y belleza»

Joaquina Dueñas

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:09

Comenta

Jonathan Bailey ha sido nombrado por la revista 'People' como el hombre más sexy del mundo de 2025, una distinción que el actor inglés ha mantenido en secreto para sus allegados, esperando darles la sorpresa. «Estoy muy emocionado de que mis amigos y familiares se enteren», ha dicho. A sus 37 años, la publicación destaca de él su «encanto, ingenio y una belleza casi injusta».

A pesar del éxito y la popularidad que le acompañan desde hace un lustro gracias a su papel en 'Los Bridgerton', no ha terminado de acostumbrarse a Hollywood. «Me siento incómodo con bastante frecuencia. Siento que ese estado me acompañará toda la vida», ha revelado.

Actor vocacional, con solo siete años, ya actuaba con la Royal Shakespeare Company de Londres. Se recuerda como un niño entusiasta y probablemente «bastante molesto». «Me costaba calmarme», ha confesado, al tiempo que ha reconocido que no cree haberse considerado sexi en su juventud. Se declara amante del cine, del teatro y de la música, con miedo irracional a las serpientes y da las claves para una cita perfecta: «Me encanta pasear, cenar, ir al teatro, al cine. Depende de la cita». Eso sí, cuando ya hay confianza, basta con unos Lego y una pizza. «Algunas de mis mejores citas han sido con Lego», ha dicho.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ortiz ratifica a Torrecilla al frente del Hércules
  2. 2 El quiosco de Julio cierra para siempre y Benalúa dice adiós a un histórico emblema de su placeta
  3. 3 Vilaplana sobre Mazón: «Me estalla la cabeza. ¿Cómo pudo hablarme con normalidad? Creo que no sabía nada, si no no es posible»
  4. 4 Huelga del taxi en Alicante por la «expansión» de las VTC
  5. 5 El alquiler bate nuevo récord en Alicante con el Centro, Carolinas y Altozano liderando la subida de los precios
  6. 6 Las cinco noticias más destacadas de este lunes 3 de noviembre en Alicante
  7. 7 ¿Cuándo se sabrá si hay nuevo presidente de la Generalitat Valenciana o vamos a elecciones?
  8. 8 Mazón formaliza su renuncia a la presidencia de la Generalitat
  9. 9 La dimisión de Mazón convulsiona el Partido Popular
  10. 10 Vox deja en el aire el futuro de la Comunitat

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Jonathan Bailey, hombre más sexi del mundo en 2025

Jonathan Bailey, hombre más sexi del mundo en 2025