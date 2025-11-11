Los Javis se separan tras quince años de relación Los guionistas, directores y productores se mantendrán como pareja creativa en los diversos proyectos que tienen en marcha y los que lleguen en un futuro

I. C. Roncal Madrid Martes, 11 de noviembre 2025, 18:11 | Actualizado 18:20h.

Los Javis, la pareja formada por Javier Ambrossi y Javier Calvo, se separan tras quince años de relación sentimental. Eso sí, los guionistas, directores y productores, que se encuentran trabajando en el rodaje de 'La bola negra', su segunda película después de 'La llamada', rompen su relación sentimental pero seguirán siendo pareja creativa.

Eso es al menos lo que han confirmado fuentes cercanas a ambos al periódico 'El País'. Según explica el diario, aunque no seguirán juntos, mantendrán todos los compromisos profesionales que tienen en común, continuando su colaboración creativa y mateniendo su unión en los futuros proyectos profesionales que tienen en marcha y aquellos que llegarán. Curiosamente, en el sketch con el que arrancó ayer la entrevista a Rosalía en 'La revuelta' y que reunió a actores, artistas y deportistas, además de a la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, solo participó Javier Calvo.