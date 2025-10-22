Isabel Preysler: infidelidades, celos y desmentidos en 'Mi verdadera historia'

Joaquina Dueñas Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:12 Comenta Compartir

«Por favor, manda a alguien a recoger todas tus cosas», esa fue la frase con la que terminó su noviazgo con el literato premio Nobel Mario Vargas Llosa y con ella termina también su libro de memorias. Isabel Preysler ha presentado este miércoles 'Mi verdadera historia', un recorrido vital en el que no escatima en detalles íntimos, desde sus primeras relaciones con 18 años hasta las apasionadas cartas de amor del peruano, pasando por las infidelidades de Julio Iglesias, la bondad de Carlos Falcó y los episodios de celos de Miguel Boyer.

Acompañada por su hija Tamara Falcó, cuya mano aferraba durante el posado ante los fotógrafos, Isabel ha comparecido en una rueda de prensa con más de un centenar de medios acreditados para leer con la voz entrecortada por los nervios y la emoción propios del momento un comunicado en el que ha dado las gracias a sus hijos por acompañarle en cada decisión y cada paso que ha dado. Ellos fueron de los primeros en leer la historia de su madre escrita en primera persona, especialmente aquellos capítulos que les conciernen. Unas memorias dedicadas a sus nietos con las que quiere dejar negro sobre blanco su versión de su historia, reflejada en décadas de portadas del corazón.

«Lo que más me ha importado es lo que piensen mi familia y mis amigos», ha dicho sobre las reacciones que pueda provocar su obra. Isabel ha querido dejar claro que ha vivido «grandes amores», pero el gran amor de su vida ha sido, sin duda, Miguel Boyer. El ministro socialista por el que dejó a su segundo marido, Carlos Falcó, Marqués de Griñán y padre de Tamara. Y es que, tal como ha dicho la propia marquesa, «en nuestra familia, no todo son cosas bonitas y creo que ha tratado unos temas muy complicados con esa elegancia que la caracteriza».

Pero vayamos por partes, Isabel Preysler aterrizó en España con apenas 18 años cuando sus padres descubrieron su relación con un hombre con fama de conquistador. Quisieron alejarla de aquel donjuán y en nuestro país conoció a Julio Iglesias, con quien vivió una intensa historia de amor. En su libro, por primera vez, la reina de corazones reconoce abiertamente que se casó embarazada de su primogénita, Chabeli Iglesias. «Probablemente sea una de las mujeres que más ha llorado en su boda. A los 20 años, recién estrenada mi independencia y mi libertad en el Madrid de los setenta, al que acababa de llegar y era para mí un mundo nuevo lleno de diversiones y aventuras, el matrimonio y la maternidad no entraban en mis planes», escribe. «Sin embargo, yo estaba embarazada, Julio y yo íbamos a ser padres y en aquella época no existía otra posibilidad», confiesa.

Otra de las sorpresas de la obra es descubrir que la canción 'De niña a mujer' que siempre creímos dedicada a Chabeli, nació destinada a ella, pero la separación del matrimonio hizo que Julio decidiera dedicársela a su hija.

Una separación que llegó por las infidelidades del cantante. «Para complacerle, me olvidé de mí y me convertí en su ideal de mujer. Mi aspiración era aportarle tranquilidad y que nuestra relación no interfiriera en su trabajo. De esa manera, el mundo de Julio se iba ensanchando y el mío se iba reduciendo a las cuatro paredes de nuestro hogar», recuerda.

Cuando descubrió las infidelidades, le contó que lo sabía y aunque tenía la esperanza de que él se lo negara todo, no fue así. «Entre nosotros se instaló un silencio incómodo por unos segundos. Después, me miró, bajó la vista y me reconoció que todo era verdad. Me quedé sin fuerzas y sin voz. Esa noche ya no durmió en casa», plasma. Para entonces, el matrimonio tenía tres hijos.

Isabel también afronta la difícil relación entre su hijo Enrique y su padre. Después de diez años componiendo a escondidas, el joven Enrique anunció su intención de seguir los pasos de su progenitor en el mundo de la música. Ella, preocupada, le pidió que no dejara los estudios. Por su parte, Julio Iglesias no lo recibió con alegría: «Traté de calmarle», relata sobre la «tensa conversación» telefónica que mantuvieron. «Cada uno reaccionó de una manera diferente. Y me veo obligada a decir, sintiéndolo mucho, que Julio en aquel momento y más adelante, no se portó con Enrique como un padre debería haber hecho con su hijo, sobre todo teniendo en cuenta que los dos tenían la misma profesión», zanja.

Dos años después de su separación de Julio Iglesias, Isabel Preysler volvía a casarse, esta vez con Carlos Falcó, de quien dice que «fue fundamentalmente un hombre lleno de bondad que procuró, a lo largo de toda su vida, hacer feliz a la gente que le rodeaba. Los que tuvimos la suerte de conocerlo no le olvidaremos nunca». Pero parece que eso no fue suficiente cuando se cruzó en su vida Miguel Boyer, al quien conoció comiendo lentejas.

El amor de su vida

La socialité aborda su infidelidad al padre de Tamara Falcó y cuenta cómo «en París, por primera vez, nos atrevimos a pasear de la mano como cualquier pareja de enamorados, sin miedo a ser descubiertos». «Miguel y yo nos habíamos enamorado. Había ocurrido sin que ninguno de los dos lo planeáramos y, desde luego, sin querer provocar ningún sufrimiento, pero evidentemente, no pude evitar que Carlos se sintiera traicionado y dolido al enterarse de nuestra relación. Tuvimos una conversación tensa y triste, comprendimos que nuestro matrimonio había terminado y nuestro mundo se rompió en mil pedazos», evoca.

Comenzó entonces su relación más larga, 26 años de matrimonio y felicidad ensombrecidos por los celos de él: «Como pareja, Miguel Boyer y yo nos enfrentamos con un problema serio: sus celos. Tenía la ridícula obsesión de pensar y creer que todo el mundo se enamoraba de mí. Con los años, los celos se acrecentaron», recuerda. «Muchas veces tenía que llamar a nuestros amigos, con los que habíamos salido a cenar o de fiesta, para pedirles perdón por las escenas que les montaba», lamenta. Aun así, reconoce que fue el amor de su vida. Le amé profundamente y, aunque en alguna ocasión pensé en separarme, creo que no hubiera podido vivir sin él», asegura. El matrimonio tuvo una hija, Ana Boyer, y estuvo unido hasta el fallecimiento del exministro socialista en septiembre de 2014 tras una larga enfermedad.

La última gran historia de amor de Isabel hasta el momento ha sido la que protagonizó junto al premio Nobel Mario Vargas Llosa de quien publica varias cartas manuscritas en el capítulo 'Desmentidos y cartas de amor'. «Las cartas son mías y yo puedo publicarlas», ha aclarado en la rueda de prensa al tiempo que ha precisado que no ha esperado a que el literato falleciera el pasado abril para darlas a conocer sino que «él se murió mientras yo terminaba el libro».

Misivas repletas de pasión con las que Isabel quiere dar a conocer los verdaderos sentimientos del escritor hacia ella. «Amor mío, cada vez descubro en ti cosas bellas, delicadas, pequeños detalles que me llenan de admiración y de felicidad (…) Te quiero mucho y hoy te beso, en cámara lenta, en tus orejitas, en tus hombros, en las manos y en los pies…», le dedica. «Me parece que hace siglos desde la última vez que te tuve desnuda en mis brazos, sintiendo latir tu corazón… Esta noche me reuniré contigo y te diré cosas hermosas y dulces al oído mientras te hago el amor», le escribe. «Gracias amor mío por todo lo que me has dado y sé que me seguirás dando, esta alegría de vivir, de pequeñas felicidades en todo lo que hacemos y planeamos juntos», aprecia.

Pero la última carta que recoge el libro es la que ella le escribió a él para poner fin a su noviazgo. «Lo que de verdad hace imposible la convivencia es la mala educación y tú estás muy mal educado. Mi casa no es un hotel en el que las personas van y vienen sin tener en cuenta a los demás», le reprocha. «Esta ha sido la segunda vez que lo has hecho pero no va a haber una tercera… Por favor, manda a alguien a recoger todas tus cosas», termina.

'Mi verdadera historia', 336 páginas de la historia mil veces contada en revistas, programas de radio y de televisión que, a buen seguro, no dejará a nadie indiferente.