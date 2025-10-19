Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Antonio Tanarro

La infanta Elena y su sobrino Miguel Urdagarín, el mejor apoyo de Pablo Urdangarín desde las gradas

El hijo de la infanta Cristina fue a ver el partido de su hermano con su novia, Olympia Beracasa

Joaquina Dueñas

Domingo, 19 de octubre 2025, 12:31

Comenta

La infanta Elena ha ido a ver un partido de balonmano de su sobrino Pablo Urdangarín y lo ha hecho muy bien acompañada, con su también sobrino Miguel Urdagarín y la novia de este, Olympia Beracasa. Los tres han disfrutado del encuentro que terminó a favor del sobrino del Rey Felipe VI con un tanteo de 29-32. Desde el palco celebraron con risas y aplausos cada uno de los goles del Fraikin Granollers, equipo en el que milita el hijo de Iñaki Urdangarín, pero muy especialmente, los dos anotados por Pablo. Al término del encuentro se acercaron a felicitarle con entusiasmo.

El joven deportista está viviendo un dulce momento después de haber sido convocado para la selección nacional absoluta para participar en los amistosos del 30 de octubre y 1 de noviembre frente a Suecia. Sigue así los pasos de su padre, quien vistió la camiseta de la selección española en 170 partidos y participó en los Juegos Olímpicos de Atlanta y Sídney en los años 1996 y 2000.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil despliega un operativo en el Maigmó para localizar a un hombre desaparecido
  2. 2 Las chabolas se desplazan al centro de Alicante
  3. 3 El Hércules paga un peaje carísimo tras ganar al Villarreal B (2-1)
  4. 4 Cazadores de aviones toman el Aeropuerto de Alicante-Elche
  5. 5 La bellea del foc que pasea por los escaparates de Madrid
  6. 6 Donde París se come con las manos, el secreto francés del Mercado Central de Alicante
  7. 7 Cuenta atrás para el histórico regreso de la Santa Faz a Mutxamel
  8. 8 Las cinco noticias más destacadas de este sábado 18 de octubre en Alicante
  9. 9 El Gobierno insta a la Generalitat a revocar la suspensión del derribo en Playa Babilonia bajo amenaza de acciones legales
  10. 10 Juventud y cáncer de mama: «Sientes que no encajas. La figura que se crea de la enferma no eres tú»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La infanta Elena y su sobrino Miguel Urdagarín, el mejor apoyo de Pablo Urdangarín desde las gradas

La infanta Elena y su sobrino Miguel Urdagarín, el mejor apoyo de Pablo Urdangarín desde las gradas