Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La tenista Garbiñe Muguruza EFE

Garbiñe Muguruza, embarazada de su primer hijo

La tenista contrajo matrimonio en octubre de 2024 con Arthur Borges

Joaquina Dueñas

Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:59

«Familia», con esta única palabra ha comunicado la tenista Garbiñe Muguruza que está esperando su primer hijo junto a Arthur Borges, con quien contrajo matrimonio en octubre de 2024 en Marbella. A punto de cumplirse un año de su enlace, ha publicado en Instagram una serie de fotografías en las que se le puede ver muy feliz con su marido y con su perrito, pero la más reveladora es en la que aparece posando al lado de una piscina en bañador, luciendo barriguita. Pronto, la publicación se ha llenado de felicitaciones de admiradores y seguidores de la tenista así como de rostros conocidos y compañeras de profesión.

Garbiñe y Arthur se conocieron en 2021 gracias a un encuentro fortuito en Nueva York. Desde entonces han construido una solida relación que está entrando en una nueva etapa con el embarazo de la deportista. La ganadora del Roland Garros y de Wimbledon dejó la primera fila del tenis profesional en abril de 2024, después de haberse convertido en un referente de la raqueta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los municipios de Alicante en alerta y en riesgo medio y alto por las tormentas del lunes
  2. 2 Villena y Elda suspenden las clases y la UPV cierra el campus de Alcoy este lunes por la alerta naranja
  3. 3 Fallece un motorista en Jijona en un accidente de tráfico
  4. 4 Climatología de la UA alerta de lluvias «muy fuertes» esta semana por la llegada de los restos del huracán Gabrielle
  5. 5 Tráfico zanja la polémica sobre quién tiene prioridad en el carril bici de la Explanada de Alicante
  6. 6 La Aemet eleva la alerta naranja a toda la provincia de Alicante por lluvias que podrán dejar más de 140 litros por m2
  7. 7 El Hércules sigue atascado y el Rico Pérez pide la dimisión de Torrecilla (0-0)
  8. 8 El último gogó de Menphis
  9. 9 La Policía Nacional pilla a dos hombres que falsificaron un cheque bancario de la asociación de padres y madres de un colegio de Crevillent
  10. 10 Elche CF-RC Celta (2-1): André Silva y John alargan la racha del conjunto franjiverde

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Garbiñe Muguruza, embarazada de su primer hijo

Garbiñe Muguruza, embarazada de su primer hijo