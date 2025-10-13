Froilán: «Yo no quiero ser famoso»

Joaquina Dueñas Lunes, 13 de octubre 2025, 15:57 Comenta Compartir

Froilán ha concedido unas declaraciones al paparazzi Sergio Garrido gracias a la que hemos podido conocer un poco más la personalidad del hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, popular con su personalidad inquieta y su gusto por la fiesta nocturna que le han llevado a estar envuelto en más de una polémica hasta que decidió trasladarse a Abu Dabi, donde ya vivía su abuelo, el rey Juan Carlos. Conocido desde la cuna, el joven ha dejado clara su falta de interés por la popularidad. «Yo no quiero ser famoso», le ha dicho al colaborador del programa 'Fiesta' que ha relatado la conversación que han mantenido.

«Él quiere pasar desapercibido. Siempre que le veo en Ibiza, yo no soy el que va a hablar con él. Él siempre intenta hablar conmigo y me convence para que no le haga fotos», ha abundado en fotógrafo. Sin embargo, ser nieto y sobrino de reyes convierte en misión imposible su invisibilidad, por lo que desde la infancia ha tenido que bregar con la prensa. Una experiencia que le ha valido para asesorar a su hermana Victoria Federica en estas lides: «He sido el maestro de mi hermana en el trato con la prensa», ha expresado.

En este sentido, aunque él prefiere mantener un perfil bajo, sí que estaría echando una mano a su hermana que está centrada en su faceta de influencer, lo que supone colocarse ante los objetivos de los fotógrafos y los micrófonos de los periodistas de manera más o menos habitual. De hecho, la actitud de Victoria Federica con los medios ha sido criticada en más de una ocasión por su acritud, algo que desde su entorno han achacado a su timidez. Una actitud muy diferente a la de su hermano mayor, que, en general, se ha mostrado más abierto y cercano, aunque también han sido sonados sus encontronazos con la prensa.

Estas confesiones de Froilán han llegado después de que Miri Pérez-Cabrero, concursante de 'Supervivientes All Stars' y amiga de Froilán, volviera a sacarlo a la palestra nombrándolo en varias ocasiones durante su participación en concurso, lo que ha avivado los rumores de una posible relación entre ambos. Durante el pasado verano, los jóvenes coincidieron en numerosas ocasiones y las informaciones apuntaban a que eran «algo más que amigos». Un extremo que quiso aclarar el padre de Miri, afirmando que «cuando salieron las imágenes en agosto, estuve con mi hija y hablé con ella muy directamente. Lo que he hablado con ella es que tienen una relación fantástica. No hay nada más, hay una buena relación de amistad». La misma versión que sostiene el primo de la princesa Leonor: «Somos amigos y eso no lo voy a negar pero beso no hubo».

El primogénito de la infanta Elena también ha confesado a Garrido su debilidad por su abuelo a quien «defiende a muerte». «Su abuelo, el rey emérito, es su punto débil», ha relatado el fotógrafo, que compartió con el hijo de Jaime de Marichalar casi media hora de conversación en un ambiente relajado. Una situación que le permitió conocer el lado más cercano del joven, quien le ha comunicado que prefiere que se le llame por su primer nombre, Felipe.

