La familia de Britney Spears, «aterrorizada», teme que «pierda el control» La estrella del pop ha sido vista conduciendo de manera errática en una salida nocturna

Joaquina Dueñas Lunes, 27 de octubre 2025, 11:06 Comenta Compartir

El pasado fin de semana, Britney Spears decidía tomarse un respiro saliendo a cenar con unos amigos después de días asediada por las acusaciones vertidas por su exmarido y padre de sus hijos, Kevin Federline, en su libro 'You Thought You Knew' en el que asegura que la artista priorizaba la fiesta a sus hijos y consumía estupefacientes. Las imágenes tomadas durante esa escapada nocturna han provocado la reacción de su familia, «aterrorizada» ante la posibilidad de que la artista pueda «perder el control».

El portal 'TMZ' publica las imágenes de la salida a un restaurante de Los Ángeles en las que Britney aparece con una blusa amarilla y tocada con un amplio sombrero negro. La intérprete de 'Toxic' disfrutó de una velada en la que, según los testigos, estuvo de buen humor, repartiendo cumplidos entre los comensales y haciéndose fotos con admiradores.

Era la primera vez que Britney visitaba ese local, donde permaneció durante una hora aproximadamente, pidiendo comida y una ronda de bebidas. Desde el establecimiento se han mostrado encantados por su presencia y están deseando que la repita. Tras la velada, la cantante salió de lamano de su asistente y se subió a su coche para conducir hasta su casa.

Es precisamente ese recorrido el que ha preocupado a su familia. El 'Daily Mail' recoge que la han visto «desviándose peligrosamente» mientras conducía de vuelta a casa. En las fotografías publicadas se puede observar cómo el vehículo de la artista rebasa las líneas continuas invadiendo tanto el carril contrario como el arcén en varias ocasiones.

«Todos siempre han querido lo mejor para ella, y ahora mismo está demostrando que está tomando malas decisiones», ha apuntado una fuente cercana a la familia al diario británico. «Es aterrador», continúa la misma fuente que plantea que se está «hablando mucho sobre qué hacer, si es que hay que hacer algo. Cómo podemos protegerla de sí misma».

Temas

Britney Spears