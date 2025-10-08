Eva González: el paseo y el beso que desatan los rumores de noviazgo

Joaquina Dueñas Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:57 | Actualizado 14:03h. Comenta Compartir

Hace tres años que Eva González y Cayetano Rivera dieron por finiquitado su matrimonio. Desde entonces, a ella no se le ha conocido pareja alguna. De hecho, tampoco ha mostrado interés en volver a enamorarse y en más de una ocasión ha alabado las bondades de la soltería. Sin embargo, la Miss España de 2003 ha acaparado todas las miradas este miércoles tras la publicación en la revista Lecturas de unas imágenes en las que se la ve paseando junto a un hombre moreno por las calles de Sevilla.

La publicación relata que el encuentro se produjo un día de diario por la mañana. Vestidos de manera casual, ella, con una blusa roja, pantalones negros y zapatillas y él, con sudadera azul, camiseta blanca y pantalón gris de chándal, caminan uno al lado del otro con total naturalidad. La pareja disfruta también de una animada charla en una cafetería hasta que deciden marcharse en el coche de ella. Es entonces, en el momento de decirse adiós, cuando se despiden con un beso que ha desatado todos los rumores sobre un posible romance de la sevillana.

Unas especulaciones que se han apresurado a desmentir desde el entorno de Eva que en declaraciones exclusivas a la revista ¡Hola! ha asegurado que «solo es un amigo especial».

Siempre discreta con su vida privada, a la modelo y presentadora se le han conocido tres sonados romances desde que se convirtió en una figura pública tras su nombramiento como Miss España. En 2004 comenzó una relación con Arturo Valls que apenas duró unos meses ya que rompieron a principios de 2005. Ese mismo año, Eva conoció a Iker Casillas y juntos formaron una de las parejas de moda del panorama social durante cuatro años, sin embargo, sus caracteres tan dispares hicieron que su amor fuera imposible.

En 2009, la sevillana conoció a quien se convertiría en el padre de su hijo, Cayetano Rivera. En 2015 se casaron, después de haber superado una importante crisis que los tuvo un tiempo separados en 2013. Dieron la bienvenida a su hijo en 2018, pero en 2019 surgieron los primeros rumores de crisis después de que el diestro fuera fotografiado con una mujer en Londres. Finalmente, en 2022 pusieron fin a su matrimonio.

En este tiempo, Eva ha dejado claro que no necesita una pareja para ser feliz. «Tengo salud, tengo trabajo, tengo amistades, a mi niño, que para mí es lo más importante en la vida», ha comentado. «Yo comparto tanto con mi niño que no echo de menos tener pareja. Si llega algo que convenga, bien. Pero muy bueno tiene que ser para que convenga porque estoy tan bien y tan tranquila así. Te acostumbras a tener tu vida, tu tranquilidad, tu paz», ha expresado, satisfecha con su soltería. Solo el tiempo dirá si el hombre que le acompaña en su paseo por la capital hispalense es definitivamente solo «un amigo especial» o algo más.

Temas

Cayetano Rivera Ordóñez