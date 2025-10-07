Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Duro reproche de Belén Esteban a Toñi Moreno

«Que sea la última vez que digas que has visto a Jesulín con todos sus hijos», ha exigido la madrileña

Joaquina Dueñas

Martes, 7 de octubre 2025, 13:39

Después del paso de Jesulín de Ubrique por el programa 'Gene maravillosa' conducido por Toñi Moreno en Canal Sur con motivo de su emisión número 200, Belén Esteban ha querido aclarar algunos de los comentarios que hicieron durante el espacio y ha dedicado un duro reproche a la presentadora andaluza. «Mira, Toñi Moreno, sabes que te quiero y que te tengo un cariño enorme. Sabes que no estoy enfadada contigo porque seas amiga de Jesulín y María José, puesto que yo tengo íntimos amigos que también son amigos. Salen con ellos a comer y hacen planes. El Turronero y más gente. Te lo digo porque vi la entrevista y me dio rabia. ¿Cuántas veces has visto a Jesulín jugar con su hija? Te lo digo y me van a matar, pero es que no puedo más», comenzó.

«Entiendo que sea muy buen padre, que lo es, con los niños de Andalucía. Muy bueno. Pero que sea la última vez que digas que has visto a Jesús jugando con todos sus hijos porque con una no lo ha hecho nunca», espetó la colaboradora de televisión que relató también el motivo de su enfado con Toñi Moreno. Todo sucedió en la peluquería de Manuel Zamorano, donde coincidieron Belén, su hija mayor y Toñi. Fue entonces cuando la presentadora interpeló a la primogénita del torero según ha relatado su madre: «Estaba Toñi e hizo un comentario de 'oye ya me ha dicho tu padre que se está viendo contigo' porque estaban haciendo 'MasterChef Celebrity' y esa persona le dijo 'dile a mi padre que no ha venido a verme ni un día'».

«He hablado mucho en mi vida, pero si lo hubiera sabido hubiera hablado más. Será buen padre con sus otros hijos, pero hay a una que no la ve desde hace muchos años. Pero ni falta que hace», terminó. Con esto, Belén ha querido zanjar el tema y dejar claro que la amistad entre Toñi y Jesulín nada tiene que ver con su distanciamiento de la presentadora.

