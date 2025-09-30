Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

El artista Morad en un concierto en Barcelona. AFP

Detienen al hermano del rapero Morad por acuchillar en la cara a tres jóvenes en Barcelona

Se le atribuye haber marcado cortes en las caras de las víctimas simulando la «sonrisa del Joker» en las fiestas de Molins de Rei

Miguel G. Casallo

Martes, 30 de septiembre 2025, 17:03

El hermano menor de edad del rapero Morad fue arrestado por las autoridades locales de Barcelona en la madrugada del sábado al domingo, por agredir presuntamete con arma blanca a tres jóvenes durantes las fiestas de Molins de Rei.

Según informan fuentes oficiales y medios locales, los hechos ocurrieron alrededor de las dos de la madrugada en la zona de la estación del municipio. El agresor, junto con otro joven, habría atacado a las víctimas con un cuchillo tipo mariposa de aproximadamente 25 centímetros, provocando cortes en la cara marcando con una «sonrisa tipo joker».

Uno de los heridos sufrió un desprendimiento parcial de la mejilla. Los tres jóvenes fueron trasladados al Hospital Sant Joan de Déu para recibir atención. Ninguno de los heridos ha sido reportado en estado crítico. Las primeras diligencias apuntan a que no hubo provocación previa por parte de las víctimas, y que el ataque habría sido cometido «por diversión».

Tras la detención, el menor fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores, que ordenó su ingreso en el centro de menores de Can Llupià en régimen cerrado. En el contexto de las fiestas locales, las fuerzas del orden desplegaron un dispositivo conjunto (Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana), que resultó en un total de 13 detenidos por distintos delitos, entre ellos robos con violencia y amenazas.

El suceso ha despertado gran atención mediática debido al vínculo con el artista urbano. En declaraciones recogidas por medios, amigos y conocidos definen al hermano de Morad como «buena gente» y manifestaron su perplejidad por lo ocurrido. Hasta ahora, la investigación sigue abierta para esclarecer responsabilidades, motivaciones exactas y la posible conexión con incidentes violentos ocurridos en días previos en la zona.

