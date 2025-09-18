El desfile de Carolina Herrera sitúa a España en el epicentro de la industria de la moda La firma abandona el calendario oficial de la Semana de la Moda de Nueva York por primera vez en su historia para presentar una colección principal en la Plaza Mayor

Jueves, 18 de septiembre 2025

Frisan siete décadas del desfile de Dior que Cayetana Fitz-James Stuart, duquesa de Alba, organizó en el Palacio de Liria. Se trataba del primer trabajo de Yves Saint Laurent al frente de la maison. Un evento con fines benéficos a 300 pesetas la entrada, por el que lo más granado de la sociedad nacional e internacional se desplazó hasta Madrid. No ha sido hasta este jueves cuando un acto de tal envergadura en la industria de la moda ha vuelto a tener lugar en España.

Carolina Herrera, propiedad de la española Puig, ha abandonado el calendario oficial de la Semana de la Moda de Nueva York por primera vez en su historia para presentar una colección principal en la Plaza Mayor de Madrid: la de primavera-verano 2026. La firma había realizado presentaciones en Río de Janeiro y en Ciudad de México, pero se trataba de colecciones resort, como hizo Dior en Sevilla en julio de 2022 y, dos años después, Louis Vuitton en Barcelona.

Gordon fue el salvador de Tamara Falcó tras la trifulca de la aristócrata con las diseñadoras de Sophie et Voilà por su vestido de novia, y es el protagonista indiscutible del vestidor de doña Letizia desde que Felipe Varela dejase de ser su modista de cabecera. La esposa de Felipe VI recurre a la firma neoyorquina tanto en actos informales como en otros tan relevantes como la coronación de Carlos III o los Premios Princesa de Asturias. Sin embargo, ni la hija de Isabel Preysler, amiga íntima de Carolina Herrera, ni la Reina, de viaje de Estado en Egipto, estuvieron presentes en el histórico desfile.

Sí acudieron al evento del año influencers internacionales como Olivia Palermo y Gala González; tops de la talla de Karolina Kurkova, Eugenia Silva y Nieves Álvarez; y, especialmente, personalidades del cine como Pedro Almodóvar, el actor estadounidense Josh Hutcherson y Martiño Rivas —que el miércoles fue la estrella del desfile de Palomo Spain—. Y, como no podía ser de otra manera, Eugenia Martínez de Irujo, que, repitiendo los pasos de su madre, acogió a algunos de los 800 invitados del desfile en una cena previa en el Palacio de Liria.

Bordeando la estatua ecuestre de Felipe III, en un enclave con 400 años de historia, se ubicó una pasarela bañada de rosa, con un clavel rojo en cada asiento. Con modelos colocadas estratégicamente en los balcones de la plaza, las maniquíes lucieron piezas de clara inspiración española: volantes, lunares, borlas, encajes, chaquetas toreras y flores bordadas en colaboración con artesanos españoles. Un desfile de película que la casa aprovechó para presentar su nuevo perfume, La Bomba, apodo que la editora de moda Diana Vreeland dio a la diseñadora venezolana en la década de los 80.

La mejor de las guindas para la primera jornada de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, en la que levantó la persiana Ágatha Ruiz de la Prada con prendas diseñadas con inteligencia artificial, seguida por Claro Couture y la fabulosa colección boho de Yolancris en un regreso a sus orígenes. Firmas veteranas que compartieron pasarela con las novatas The Label Edition, Paris 64 y Flabelus.