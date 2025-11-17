Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kim Kardashian EP

La desesperación de Kim Kardashian mientras prepara su examen para convertirse en abogada

La empresaria ha publicado un vídeo en la que se le ve llorando mientras estudia para la prueba que no ha superado

Joaquina Dueñas

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:14

Comenta

Kim Kardashian ha querido hacer partícipe a sus seguidores de todo el tiempo y esfuerzo que ha dedicado a preparar el examen de abogacía de California (BAR) que finalmente suspendió con un vídeo en la que se le puede ver desesperada llorando ante la ingente tarea. «Estoy tan cansada, y es como si cada vez que siento que doy un paso adelante, algo sucede para intentar impedirme seguir», se lamenta. «Una parte de mí quiere parar. Siento que mi cerebro va a explotar», dice.

El pasado 7 de noviembre, Kim conoció que no había superado la prueba, una noticia «decepcionante» para la empresaria, pero que «no es el final», asegura, decidida a seguir intentándolo. Eso sí, ha querido contar todo el trabajo que hay detrás, aunque el resultado no haya sido el deseado: «He estado estudiando durante cuatro meses seguidos, cancelé todo el trabajo, no contesto ninguna llamada de trabajo, realmente no hago nada más que ser mamá y estudiar», relata. Todo, mientras bregaba con dolores de espalda debidos a problemas discales que le obligaron a utilizar una faja de sujeción durante las horas de estudio. En todo caso, lo tiene claro: «Este sueño significa demasiado para mí como para renunciar a él, así que voy a seguir estudiando, seguir aprendiendo y seguir esforzándome hasta conseguirlo», afirma.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un Eldense con 10 humilla al Hércules y se lleva por delante a Torrecilla
  2. 2 Beto Company, nuevo entrenador del Hércules
  3. 3 Un Aquiles gigante arrasa la Explanada de Alicante en un desfile épico
  4. 4 Los mayores de Alicante toman la plaza del Ayuntamiento
  5. 5 La avenida Constitución de Alicante deslumbrará esta Navidad con un espectacular despliegue de luces y adornos gigantes
  6. 6 Rafael Bernabeu, el médico alicantino que soñó antes que nadie con la vida
  7. 7 Las cinco noticias más destacadas de este domingo 16 de noviembre en Alicante
  8. 8 Comienza el espectáculo: las primeras piezas del Belén gigante ya toman la plaza del Ayuntamiento de Alicante
  9. 9 Plantas que parecían arboles: la altura que delató a los responsables de un cultivo de marihuana en Ondara
  10. 10 Alicante preadjudica por 600.000 &euro; las obras del edificio que modernizará el polígono Pla de la Vallonga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La desesperación de Kim Kardashian mientras prepara su examen para convertirse en abogada

La desesperación de Kim Kardashian mientras prepara su examen para convertirse en abogada