Blake Lively apoya públicamente el nuevo trabajo de Taylor Swift

El 'me gusta' de la actriz ha desatado los rumores de reconciliación entre las examigas

Domingo, 5 de octubre 2025, 13:27

Taylor Swift acaba de sacar al mercado su último trabajo, 'The Life of a Showgirl', y ha recibido el apoyo público de Blake Lively, que le ha dado a 'me gusta' en la publicación de la cantante. Un gesto que rápidamente ha desatado los rumores de una posible reconciliación entre las dos examigas. Lively y Swift parecían inseparables hasta que la protagonista de 'Romper el círculo' la implicó en su litigio legal con el director del largometraje, Justin Baldoni.

A la cantante no le hizo ninguna gracia que su entonces mejor amiga provocara su posible declaración en el proceso legal y decidió tomar distancia. Desde entonces, escenificaron su enfriamiento dejando de aparecer juntas en público, pero también dejando de interactuar en sus redes sociales. De hecho, cuando Taylor Swift anunció su compromiso con Travis Kelce el pasado 26 de agosto no hubo reacción alguna de la actriz. Casi un año después de su ruptura, este último gesto de la esposa de Ryan Reinolds ha resultado llamado mucho la atención.

En este álbum, el número doce de la estadounidense, Taylor habla del glamur, del amor y de la felicidad, e incluye una canción sobre la que ha barajado la posibilidad de que vaya dirigida a Lively, 'Cancelled'. Un tema que habla de Gucci y flores que algunos de sus admiradores han querido relacionar con la intérprete de 'Gossip Girl'.

