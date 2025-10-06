Un auto de la Audiencia Provincial de Madrid plantea que la muerte de Mario Biondo pudo no ser un suicidio Los abogados de la familia del cámara italiano han anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional

La Audiencia Provincial de Madrid ha emitido un auto en el que plantea que la muerte del cámara Mario Biondo acaecida el 30 de mayo de 2013 pudo no ser un suicidio, en la línea de lo que señaló el Tribunal de Palermo en 2022 y de lo que viene defendiendo desde hace doce años la familia de quien fuera marido del Raquel Sánchez Silva.

En un comunicado remitido por Vosseler Abogados, representantes legales de la familia del italiano, subrayan que las tres magistradas que firman el auto señalan en su escrito que «se aporta por primera vez una denuncia contra determinadas personas, con numerosa prueba pericial y una copia (...) de una resolución judicial (...) de la cual parece desprenderse indicios de que la muerte del Sr. Biondo no fue suicida».

«En el momento del hallazgo del cadáver, en la inmediatez de los hechos, habrían debido ser desarrolladas actividades investigativas (interceptaciones ambientales y telefónicas, adquisiciones de registros) que no han sido desarrolladas y que, dado el tiempo transcurrido, no habrían podido ser desarrolladas por las Autoridades Judiciales italianas», apunta la resolución. Pese a ello, el tribunal provincial no ha aceptado el recurso de apelación de la familia Biondo al considerarlo «cosa juzgada».

En todo caso, dado el contenido del auto, el despacho de abogados ha anunciado recurso ante el Tribunal Constitucional, así como una reclamación de responsabilidad patrimonial a la Administración de Justicia por irregularidades en la investigación en España y el sobreseimiento de la causa.

«Este auto no hace sino reafirmarnos en nuestra convicción de que la muerte de Mario Biondo fue homicida y probablemente con premeditación, y por ello asesinato», ha asegurado Leire López, letrada de Vosseler Abogados que representa legalmente a la familia de Mario Biondo. «Por este motivo, hemos presentado un recurso al Tribunal Constitucional, al que seguiría otro al Tribunal de Derechos Humanos de Europa, para que se abra el caso y practicar en España pruebas que investiguen los hechos», ha añadido, al tiempo que ha precisado que paralelamente a estos recursos, presentará una reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia «ante la evidente y reconocida mala praxis en la investigación, la autopsia y la decisión final de cerrarse el caso con un auto de sobreseimiento libre que impedía practicar nuevas pruebas».

En este sentido, López ha remarcado que «la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado como ciertos todos los argumentos de la resolución de Palermo, incluidos los que impiden proseguir con la investigación a causa del tiempo transcurrido». La familia Biondo, interpuso una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid exponiendo las contradicciones y falta de coherencia que hay entre las evidencias y certezas del caso y la tesis del suicidio. Esta denuncia se sustentaba principalmente en la resolución de agosto de 2022 del juez del Tribunal de Palermo Nicola Aiello. La resolución estaba fundamentada en las nuevas pruebas obtenidas de la instrucción realizada en Italia.

El magistrado italiano recoge en su escrito que «los elementos que se extraen del expediente del Ministerio Público sugieren que Mario Biondo fue asesinado por mano que permanece desconocida y posteriormente colocado en una posición apta para simular un suicidio», ha recordado la abogada.

Tras conocerse este nuevo auto, Santina D'Alessandro, madre del malogrado cámara italiano, ha expresado su satisfacción. «Es una pequeña victoria seguramente. Una pequeña gran victoria porque no solo en Italia se ha reconocido que ha sido un asesinato, sino que se ha reconocido ante la Audiencia Provincial», ha dicho para Espejo Público, donde también ha vuelto a platear sus sospechas sobre la presunta autoría de los hechos: «Siempre lo hemos pensado. Siempre, desde el primer día. Yo tengo claro quién fue la persona, pero no lo puedo decir. No una persona, varias personas son las que están involucradas en la muerte de mi hijo. La persona responsable es la persona que ha encubierto este asesinato, pero la lucha continúa porque tenemos que saber quién mató a mi hijo».

El próximo jueves 9 de octubre hay prevista una rueda de prensa en Barcelona en la que participarán los padres de Mario Biondo, Santina D'Alessandro y Pippo Biondo, acompañados por los letrados de Vosseler Abogados en la que se explicarán todos los detalles del auto emitido por la Audiencia Provincial de Madrid y de sus derivadas para la causa.